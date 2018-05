Triangolo Al Bano, Luca Giurato chiede "perdono" al cantante

Al Bano, Loredana Lecciso, Romina Power e adesso Luca Giurato. Il cantante di Cellino San Marco ha dichiarato al sito “davidemaggio.it” di non poterne più del gossip sulla sua vita privata: “Mi fa schifo”, mentre Loredana Lecciso ha rilasciato un’intervista al settimanale “Chi” rivelando: “Non è vero che mi ha amato solo tre anni”. Intanto, a “Mattino Cinque” Luca Giurato chiede perdono ad Al Bano.

Oggi c’è la finale di “The Voice” che ha visto Al Bano Carrisi nei panni di un giurato sgarzulino e moderno, ma alla domanda “ti sei pentito della battuta su Romina”, fatta dal giornalista di “davidemaggio.it”, ha risposto seccato: “Per una volta lasciamo a casa il gossip, che ne ho le palle piene. Basta! Nei giorni scorsi stavo camminando per le strade di Milano, aveva piovuto, c’erano delle pozzanghere e delle persone camminavano sul marciapiede: è passata una macchina a tutta velocità e le ha spruzzate con il fango che stava in mezzo alla strada. Ecco, per me quello è il gossip! Non lo voglio, mi fa schifo e voglio stare il più lontano possibile. Le trasmissioni che parlano di noi? Le odio, io le odio! Scendo in campo per difendere la verità ma ne approfittano ancora di più. Non ci sto a questo gioco al massacro”.

Un riferimento va anche a Luca Giurato che, una settimana fa, a “Mattino Cinque” lo aveva accusato di essere “il grande burattinaio” (un’idea da cui la conduttrice Federica Panicucci aveva preso le distanze, nda). Questa mattina, lo stesso Giurato ha chiesto perdono: “Sì Federica, ho delle scuse personali da fare ad Al Bano. Chiedo umilmente perdono, è un grande uomo, un grande artista, nessuno lo può mettere in discussione. Al Bano ti voglio bene, ti chiedo scusa e andiamo avanti”.

Intanto ieri è uscita l’intervista di Loredana Lecciso al settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini: “Al Bano ha dichiarato di non volermi più sentire, nemmeno al telefono, ma qualcuno ci resterà male: io e lui ci siamo sentiti e mi ha detto che non si sente rappresentato dalle parole riportate dai giornali, e cioè che "dei 18 anni trascorsi con Loredana, soltanto tre sono stati felici". Al Bano è un uomo coerente, non avrebbe mai preso in giro tutti per 15 anni”. E visto che tutto ruota intorno alla separazione del 2005, quando lei lo lasciò in diretta all’Isola dei Famosi, la bionda Lory ha rivelato il motivo che la spinse a quel gesto, mai perdonato da Al Bano e dalla mamma Jolanda: “Nessuno ha mai saputo il vero motivo, ma io l’ho lasciato per gelosia. Quando c’era la diretta tutti i naufraghi salutavano i famigliari, gli amici, mentre Al Bano non spendeva una sillaba per me o per i bambini. Prima di partire per l’Isola, disse, a proposito del nostro rapporto: "Pensavo di andare a Parigi e mi sono trovato a Baghdad, se lo avessi saputo non avrei fatto i figli". Fu una frase che mi ferì moltissimo. La verità è che sua madre non mi ha mai sopportato”.