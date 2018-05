Il sabato sera è a passo di danza, Ballando con le stelle supera ancora Amici

Il cinismo televisivo di Maria De Filippi non ha pagato. “Amici17” perde contro “Ballando con le Stelle” in termini di pubblico, ma vince di un soffio in termini di share. Su Rai1 la semifinale del dancing show ha conquistato 4.214.000 spettatori pari al 18.5% di share con Ballando Tutti in Pista e 3.841.000 spettatori per il 20.5% fino a 00.46. Su Canale 5 la quinta puntata del talent show che ha chiuso all’1.30 è stato visto da 3.809.000 spettatori che valgono il 20.9% di share. Scorporando la “Buonanotte” cioè dall’1.19 all’1.31 lo share è salito al 27,2% di share per 1.835.000 telespettatori.

Per battere la concorrenza di Milly Carlucci e la partita della Juventus, la moglie di Costanzo ha cambiato la scaletta concentrando nella prima ora di messa in onda, 6 esibizioni e 4 eliminazioni, se 2 erano annunciate, le altre 2 sono state una sorpresa (fuori Valentina, Zic, Matteo e Luca fra le proteste dei fan). Il programma ha guadagnato fluidità e velocità che ha perso con un “vuoto” negli ultimi 45 minuti. Giunti alla seconda fase eliminatoria, Rudy Zerbi ha preteso che l’eventuale addio al talent show riguardasse solo Carmen e Emma perché “talenti sovrapponibili”. Così tra la fine di Ballando con le Stelle intorno a 00.45 e l’1.30, le due giovani cantanti hanno interpretato 4 canzoni ciascuna, un vero tour de force per allungare il brodo.

Come immaginato, si trattava di una “finta” eliminazione: al momento di prendere una decisione gli insegnanti di ballo capitanati da Alessandra Celentano si sono tirati indietro rimandando il verdetto: “Non siamo in grado di prendere una decisione adesso”. Non è chiaro quale se Carmen e Emma siano sospese perché come ha specificato la De Filippi: “Se accettate la richiesta di Rudy Zerbi dovete pronunciarvi sull’eliminazione, se non l’accettate dovete dirlo”. Amici si è avvantaggiato non solo della chiusura da “Ritorno al Futuro”, ma anche di tre blocchi pubblicitari ogni 55 minuti più uno dato a distanza di un paio di minuti dal precedente. Ma a quell’ora i ballerini e i giudici di “Ballando con le Stelle” stavano dormendo e i giocatori della Juventus festeggiavano l’imminente scudetto.