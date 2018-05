Boldi e De Sica di nuovo insieme nel cinepanettone

Massimo Boldi e Christian De Sica tornano insieme per un cinepanettone dal titolo particolarmente indicativo: "Amici come prima". Il Tempo l'aveva anticipato a gennaio nelle interviste di PopCult. Il film di Natale 2018 ha così ritrovato i re dei botteghini che tornano a formare la coppia artistica doc della commedia di Natale. "Amici come prima" è prodotto da Indiana Production in collaborazione con Medusa Film che ne è anche il distributore. Boldi e De Sica hanno iniziato il loro ventennale sodalizio nel 1986 con il film "Yuppies- i giovani di successo" fino all’ultima uscita nel 2005 con "Natale a Miami".