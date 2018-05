"Non ti dico no", esplosione raggae con Boomdabash e Loredana Bertè

Sarà in rotazione radiofonica dal 4 maggio e disponibile in digitale su Spotify, Itunes e in tutti i principali digital store e on line su Vevo “Non ti dico no”, l’attesissimo nuovo singolo e video dei Boomdabash con la grande Loredana Bertè. Il brano, prodotto dai producers multiplatino Takagi &Ketra, è una hit lover in pieno stile raggae, un pezzo di grande energia che ben rispecchia l’inconfondibile solarità che ha sempre contraddistinto Boomdabash, una delle migliori band reggae d’origine salentina in grado di mixare sapientemente in un tutt’uno davvero inedito e sorprendente elementi raggae, soul, drum & bass e hip hop. “Non ti dico no” nasce dall’incontro e dalla profonda stima che Boomdabash nutre per la figura artistica di Loredana Bertè, icona intramontabile della musica italiana. La straordinaria partecipazione di Loredana impreziosisce il brano rendendolo potente e graffiante, dando vita ad un mix eccezionale che s’intreccia perfettamente allo stile del gruppo. Trait d’union tra gli artisti è senza dubbio il reggae che fu proprio Loredana a “sdoganare” in Italia già nel lontano ‘79 con la sua hit europea “E La luna bussò”.

“Questa sera non ti dico no… arriviamo in Cina in autostop, puoi chiedermi la luna, tanto la conosco, questa sera non ti dico no… domani non lo so. ”Attraverso un ritornello diretto e vincente che rimane nelle orecchie sin dalle prime note, “Non ti dico no” è una vera esplosione di freschezza, un pezzo destinato a diventare una delle hit di questa calda estate ormai alle porte. Il brano esalta l’amore in tutte le sue forme e nelle sue mille sfumature. Un amore sincero che deve essere lasciato libero di volare, un amore che va contro tutto e che non ha ostacoli e nessuna costrizione. Il brano sarà inoltre incluso nel nuovo album d’inediti di Loredana Bertè, la cui uscita è prevista per il prossimo autunno per Warner Music Italia.