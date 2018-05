Mai avrebbe immaginato Massimo Boldi di ritrovarsi in una situazione grottesca quanto quelle dei suoi film. Ma la vita imita l'arte, diceva Oscar Wilde, anche quando non dovrebbe. Il comico lombardo ha scoperto qualche giorno fa da uno scoop pubblicato su Dagospia che la sua compagna Loredana De Nardis, attrice di 29 anni più giovane con un passato fra discoteche e locali a luci rosse, lo tradisce. La relazione fra i due era nata nel 2004, pochi mesi dopo la morte di Marisa Selo, moglie di Boldi, ma le foto pubblicate dal blog di Roberto D'Agostino non lasciano spazio a nessun dubbio: la De Nardis passeggia abbracciata con un altro uomo, anche lui sulla settantina, di Castiglione della Pescaia.

Oltre a danno la beffa. L’uomo è un amico di Massimo Boldi, come ammette lo stesso comico in un’intervista al Corriere della Sera, in cui non si dice sorpreso dal tradimento: «Avevo già dei sospetti: da due anni, lei era sfuggente. Da sei mesi, avevamo letti separati. E poi ho riconosciuto lui e mi è stato chiaro tutto». Poi aggiunge: «A me è dispiaciuto perché da tempo chiedevo a Loredana cosa non andava. Avrei preferito chiarezza». Dopo aver visto le foto Boldi è andato alla ricerca della De Nardis, scovandola a Grosseto, proprio in compagnia della nuova fiamma. «Dopo poco, sono arrivati insieme. Ho detto: “Eccomi qua. Complimenti, ho visto che vi amate. Se me lo dicevate prima, non era mica meglio? Sono venuto a dirvi che fate bene a stare insieme e che sono felice per voi e per me”».

Massimo, a parte qualche lacrima, sembra averla presa con filosofia. Ma qualche giorno dopo la pubblicazione delle foto incriminate la De Nardis risponde all’articolo di Dagospia raccontando la sua versione dei fatti: «Io ho conosciuto Massimo circa 14 anni fa, dopo alcuni mesi ci siamo fidanzati, il nostro legame sentimentale è durato fino a gennaio 2015, senza mai convivere. Da quel momento siamo rimasti amici mantenendo una collaborazione cinematografica. Tuttavia lui nelle occasioni pubbliche e nei confronti dei media ha continuato a definirmi la sua compagna». Dichiarazioni smentite dall'attore a sua volta, mentre Mario Salvestroni, l'uomo sorpreso dai fotografi e da Boldi con la donna, sempre al Corsera dice: "Ritengo che Loredana fosse seguita da investigatori privati o in qualche modo spiata e che le foto non siano state scattate per caso".

Uno scenario ben diverso da quello raccontato da Boldi, ma la sceneggiatura sembra proprio quella di un Cinepanettone anni ’90. Ci manca solo Christian De Sica.