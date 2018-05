Tanta voglia di Concertone

Tutto pronto per il consueto appuntamento con il Concerto del Primo Maggio in piazza San Giovanni. Figlio di scelta artistica ideata per portare sul palco di San Giovanni quello che è lo scenario attuale della nuova musica italiana, il ConcertoNe di quest’anno prevede una line up, come si dice in gergo, particolarmente eterogenea in cui accanto ai tanti giovani non mancano i grandi nomi a cominciare da Gianna Nannini. La grande rocker senese per l’occasione proporrà - assicurano gli organizzatori - “un repertorio che farà cantare tutta la piazza”. Di certo la sua presenza annunciata alla fine, è un fattore di sicuro appeal per tutto l’evento. “Gianna ha sposato da subito la filosofa e le scelte artistiche del concerto di quest’anno, con lei a bordo abbiamo avuto la tranquillità di poter rischiare anche qualcosa in più - ha detto Massimo Bonelli organizzatore dell'evento concerto - È stata la prima ad aderire e l’ultima ad essere annunciata”.

Altro artista molto atteso sul palco di San Giovanni è il vincitore del Festival di Sanremo insieme a Fabrizio Moro: Ermal Me- ta. Considerato oggi tra i cantautori più interessanti e apprezzati, Meta presenterà in anteprima televisiva parte dei brani inclusi nel nuovo album “Non Abbiamo Armi”. “Sono molto felice di annunciarvi che ci sarò an- che io nel cast del Primo Maggio - ha dichiarato ai fan qualche giorno fa sui suoi canali social - Come l’anno scorso, anche quest’anno sono veramente onorato di farne parte”. “Anche lui ha accettato con grande entusiasmo di partecipare al concerto – conferma Bonelli - Averlo qui con noi a Roma come ospite d’onore al Primo Maggio, dopo il sold out che ha fatto registrare al Forum di Assago l’altro giorno – è un po' il coronamento di un momento davvero speciale”.

Ma sul palco dell’edizione 2018 del Concertone ci sarà anche Max Gazzè. Reduce anche lui da Sanremo e dall’originale proposta del suo ultimo album “Alchemaya”, Gazzè si esibirà insieme alla Form ovverosia Orchestra Filarmonica Marchigiana. Confermata anche la presenza di Carmen Consoli che torna al Concerto del Primo Maggio dopo diversi anni e della giovane ma già molto apprezzata Francesca Michielin. Tra gli altri protagonisti reduci dall’ultimo Sanremo, sul palco di San Giovanni quest’anno poi troveremo Le Vibrazioni (tra i più trasmessi in radio nel periodo post-festival), due giovani romani promettenti come Ultimo (primo all’Ariston tra le nuove proposte) e Mirkoeilcane, oltre agli stessi ragazzi de Lo Stato Sociale considerati da alcuni i vincitori morali del Festival dei fiori.

Tra gli altri artisti confermati nel cast del Concertone poi ricordiamo il DJ, produttore e beatmaker britannico Fatboy Slim, reduci dal successo del loro live romano all’Atlantico la band dei Ministri, il rapper Sfera Ebbasta, il cantautore Cosmo, il gruppo funk-jazz Calibro 35, la rockband pisana The Zen Circus, il rapper Nitro, la band indie pop dei Canova, i rapper romani Gemitaiz, Achille Lauro con il producer Boss Doms, il cantautore Gazzelle, il rapper bresciano Frah Quintale, la cantautrice pesarese Maria Antonietta, l’ex frontman dei Quintorigo John De Leo, il cantautore romano Galeffi, il rapper Willie Peyote, il giovane musicista romano Wrongonyou e il pianista e compositore Dardust con la voce di Joan Thiele. “Giovani come Canova o Galeffi – sottolinea Bonelli - sono artisti i cui brani risuonano spesso nelle orecchie dei ragazzi e oggi finalmente troveranno spazio anche sul palco di San Giovanni”.

Ai nomi della line up si aggiungeranno anche i vincitori dei contest che ogni anno danno la possibilità ad alcuni giovani di calcare il palco di Piazza San Giovanni. Il concerto, condotto quest’anno da Ambra Angioini e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale, proseguirà in diretta da Piazza San Giovanni in Laterano per otto intense ore di musica, dalle 15 a mezzanotte su RAI 3 e dalle 16 anche in diretta su Rai Radio2.