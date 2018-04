"Ballando con le stelle", la giuria esplode contro il pubblico. Ma Gessica Notaro e Morra si salvano

Coppie eliminate che tornano in gara, altre definitivamente fuori dal dance show. "Ballando con le stelle" parte in quarta in vista della semifinale di sabato prossimo e, sulla pista di Milly Carlucci, non mancano sorprese con polemiche. Amedeo Minghi e Samanta Togni battono Eleonora Giorgi con Samuel Peron e vanno allo spareggio finale. Poi tocca a Don Diamont e Anna Kartunnen contro Massimiliano Morra e Sara Di Vaira. Alla fine può rientrare l'attore.

Tocca a Stefania Rocca con Marcello Nuzio che batte un'incredula Cristina Ich in coppia col maestro Luca Favilla. La sfida delle signore fa scoppiare subito la polemica: ad accenderla è la giurata Selvaggia Lucarelli che non risparmia nessuna e fa a pezzi entrambe le aspiranti ballerine. Alla modella dice che ha sprecato una grande occasione ("Hai perso un treno"); alla Rocca (che poi promuove) che ha tirato fuori la personalità troppo tardi. L'attrice prova a ribattere e a spiegare che con due costole rotte era possibile.

La sala elle stelle si apre insieme con la caccia al posto in semifinale. In pista scendono Cesare Bocci e Alessandra Tripoli e il valzer è subito un successo. Per la coppia sono state 8 settimane di crescita importante. La psicologa Roberta Bruzzone coglie nel segno: "Bocci sarà quello che accuserà di più la fine di questa esperienza". "Volevo ringraziarti - dice il giudice Mariotto - Ho osservato il tuo modo di essere qui e tu sei quel tipo di persona che rimane nel cuore". Piovono 8 e 9.

Scende in pista Akash con Veera Kinnunen ma la coreografia del freestyle veloce non piace all'esperta tecnica della giuria Carolyn Smith. Tutta la giuria in realtà concorda. "Balli come se fossi colpito da una pistola elettrica, non c'è eleganza né grazia: stasera peggio del solito" attacca la giurata Selvaggia Lucarelli che non nasconde la sua antipatia e la decisione di non volerlo far proseguire. Il colpo di grazia lo dà il collega Mariotto: "È scollegato". Per la psicologa Roberta Bruzzone - che l'aveva aspramente criticato sul caso false identità - sottolinea: "Comunque andrà per lui aver partecipato a Ballando è stata un'esperienza importante".

Con Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina scende in pista l'amore. Prima dell'esibizione parte l'annuncio con la clip: il surfista e la maestra si sono innamorati travolti dalla passione e lo dichiarano al pubblico. La rumba è perfetta nonostante il surfista sia ancora infortunato a una spalla. En plein di 8.

Tocca a Gessica Notaro e Stefano Oradei ma il quick step non piace e la giuria, in vista della semifinale, si è stretta di manica. La Smith dopo aver criticato l'esibizione poco brillante si arrabbia pure con il maestro che cerca di giustificare gli errori tecnici: "Non mi raccontare cavolate" risponde. La coppia finisce alla spareggio finale ma poi si salva.

Arriva Nathalie Guetta con Simone Di Pasquale. "Non ci siamo con la postura e con le gambe" dice la Smith. "La dignità del samurai, sapevi che ti avremmo ucciso e ti sei suicidata" scherza la giurata Lucarelli. L'attrice di don Matteo dà la colpa al vestito: "Un atto di bullismo". E ridono tutti ma il verdetto delle palette è impietoso: solo Fabio Canino dà 6, per il resto della giuria è gravemente insufficiente.

La solita polemica in giuria esplode con Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro che in pista si esibiscono con una rumba bollente. Per Fabio Canino "è molto bella, diversa ma molto bello". Si converte definitivamente Ivan Zazzaroni che li promuove con un votone (8) ma il giudice-nemico Guglielmo Mariotto non si arrende e li critica anche per il messaggio fuorviante che inviano ai bambini. L'opinionista Mayer lo bacchetta Mariotto: "Siamo noi che creiamo confusione nei bambini". Sul finale arriva l'elogio della Lucarelli che non ha poi tanto gradito l'ultima performance rispetto alle altre ma sottoline: "Ciacci è una macchina da guerra, balla con grande precisione".

Chiudono Giaro Giarratana e Lucrezia Lando, l'acqua e il fuoco insieme sulla pista di Rai 1. La bachata sensual lo è davvero. L'esperta Carolyn apprezza la flessibilità del bacino e della schiena del blogger: "Avete fatto un bel lavoro" dice. Le palette segnano 8, 9 e un 10 (di Mariotto). E la giuria prova a verificare se anche tra loro è scoppiato davvero l'amore

La classifica

All'ultimo posto Nathalie Guetta con Simone Di Pasquale, al primo Giaro Giarratana con Lucrezia Lando. Ma il tesoretto social scombina subito la graduatoria e Giovanni Ciacci con Raimondo Todaro diventano primi. Subito dopo è il tesoretto conquistato dal ballerino per una notte, Suor Cristina, a sparigliare ancora: il direttore Mayer lo regala a Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina che guadagnano così il primo posto. In semifinale passano Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro; Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina; Cesare Bocci e Alessandra Tripoli; Giaro Giarratana e Lucrezia Lando; Akash e Veera Kinnunen; Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale. Gessica Notaro e Stefano Oradei finiscono allo spareggio con le altre coppie "ripescate" e sfidano Amedeo Minghi e Samanta Togni. Passa la miss sfregiata con l'acido dopo una grande "partita" e il cantante viene definitivamente eliminato. Dall'altra parte Stefania Rocca e Marcello Nuzio contro Massimiliano Morra e Sara Di Vaira, è quest'ultima coppia ad aggiudicarsi un posto in semifinale.