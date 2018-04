La quarta puntata di Amici17 ha meno ospiti delle precedenti (The Kolors, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli), ma una Emma Marrone in grandissima forma: canta, fa discorsi motivazionali, scherza sulla presenza in contemporanea dei due ex Stefano De Martino e Marco Bocci e dedica la canzone finale a Maria De Filippi. Ultima presenza di Alessandra Amoroso come commissario esterno. Il talent show ha ceduto di nuovo il passo al varietà e ai programmi cari a Maria De Filippi con sprazzi di trash qua e là che fanno sempre bene agli ascolti. Vince la serata Irama, nessun eliminato, ma Einar viene messo sotto pressione nel finale. Battibecco Simona Ventura-Heather Parisi: “So che i like contro Biondo sono veramente tuoi”. Amici 17 resta un ibrido, si trascina come un pachiderma stanco. Manca la scintilla. Forse, sintetizzato in tre ore al massimo sarebbe più godibile.

“Figliol prodigo”

Maria De Filippi entra ed esce: “Mi sono dimenticata una cosa” e ritorna mano nella mano con la sua creatura Stefano De Martino, reduce dalle fumose fatiche dell’Isola dei Famosi.

“Biondo, auto-tune e prove fantastiche”

La puntata si apre con la querelle su Biondo: le accuse di non saper cantare (visto l’utilizzo dell’autotune) da parte di Heather Parisi, la lettera della mamma in difesa di Simone cioè Biondo, la precisazione del giovane cantante: “mi dissocio da queste persone, sono frustrati e falliti che non rispetto. Non li voglio come fan”. La Parisi torna sulla questione “like”: “Ribadisco che i like a mio nome sotto i messaggi di chi ti critica sono fake”, ma Simona Ventura fasciata di un buonismo stucchevole e vestita come il cartone animato Jane Jetson: “Tutto questo casino l’hai innescato tu, cara Heather. Ho le prove che quei like sono tuoi, ho le prove che risalgono al tuo profilo. Qui fai la mamma di famiglia e lunedì qualcuno si impossessa di te”. Heather non risponde e la Ventura: “No Maria, io esco”. Biondo è al centro della scena anche per l’auto-tune che secondo Ermal Meta è un aiuto “scorretto eticamente all’interno della gara canora”. In realtà la polemica è un’occasione per trasformare il talent show in un varietà con dinamiche buone per il sabato sera. Il giullare Stefano De Martino dimostra cosa significa cantare con o senza aiutino, poi arriva il collegamento da Los Angeles con Fedez che esprime la sua autorevole opinione: “Hanno usato l’auto-tune a Sanremo e non mi pare che sia una competizione pioneristica, al massimo puoi vedere che tinta cambia Al Bano ogni anno. Amici è una gara del 2018 e non si può impedire di dare colore alla voce”. C’era bisogno di Fedez per scoprire l’acqua calda? E infatti il maestro Di Francesco replica: “Fedez stai dicendo una scemenza, non va usato solo perché è scorretto verso gli altri allievi”. Alla fine passa la linea dell’auto-tune. Maria saluta Fedez: “Che fai?”, “Cambio pannolini”, si palesa anche Chiara Ferragni che viene onorata del bacio mariano per baby Leone.

“Oops, siamo ad Amici”

Alle 21.50 iniziano le esibizioni dei talenti in erba. Nella 1° fase i Blu cantano con Alessandra Amoroso e passano tutti tranne Matteo. Lo ha bloccato Rudy Zerbi: “Assolutamente insufficiente alle prove”. I Bianchi provano a tenere il passo di Emma (inquadrata in concomitanza dell’ex De Martino come se fosse “Temptation Island”) e vanno tutti in 2° fase. C’è “la prova proibitiva di ballo” ovvero un latin fusion sulle note di “Maria” di Ricky Martin, un omaggio di Luca Tommassini alla conduttrice. Si esibiscono Valentina e Bryan e per la Celentano la ragazza è semplicemente: “La bruttezza. Sgraziata e priva di raffinatezza”. Al televoto vince Valentina che balla male, però Bryan è simpatico quanto la Parisi e dunque perderà tutti i televoti di qui al 3070, era Mission to Mars. Altra esibizione: canta la coppia Emma-Biondo e fanno venire le lacrime agli occhi. Non per la bravura, ma per aver macellato e frollato come una Chianina la canzone di Adele “Someone like you” (Biondo ci fa il rap). Sigillano il tutto con un bacio da esterna di “UominieDonne” e vincono su Einar.

"Fotonotizia e C’è Posta per Te”

Una ragazza, Alessandra, a Parigi ha denunciato un tentativo di violenza sessuale e ha affrontato il suo aggressore in Tribunale. Un simbolo della lotta alla violenza sulle donne. La storia serve per introdurre la performance di Irama che si scontra con il tip tap di Lauren. Vince il cantante, ma la bravissima ballerina riceve la più bella delle sorprese: la mamma Felicity dagli USA. Maria suona le corde dei sentimenti come un napoletano suona il mandolino. Altra prova: Biondo che ovviamente “sta a viaggià” canta con l’auto-tune, mentre Carmen con Riccardo Fogli, Roby Facchinetti (un po’ rintronato) e The Kolors. Carmen ha la meglio. Nuovo balletto proibitivo tra Luca e Bryan con il cubano rimedia una figura barbina. Si è lamentato per l’altezza dei tacchi da usare ma Tommassini lo asfalta: “Polemica fuori luogo, Luca era svantaggiato perché aveva un tacco più sottile del tuo”. La Ventura: “Bryan devi credere di più in te stesso” e quello: “Non è facile perché perdo, perdo, perdo sempre”. E’ sconfitto perché non piace, non piace, non piace (più tardi si mette a piangere e minaccia di uscire, Maria si accuccia e lo consola). Tocca di nuovo a Irama che duetta con Emma, mentre l’esibizione di Carmen e Einar è introdotta dalla fotonotizia della strage al Bataclan del 2015 e della lettera di Patrick: “Non avrete il mio odio”. Vincono i due Blu.

“Gossip girl”

La De Filippi si ricorda di Geppy Cucciari con due ore di anticipo rispetto a sabato scorso. La comica punge appena Emma Marrone che dà una pennellata di gossip al programma: “Pensavo che notassi la quantità di ex fidanzati in studio”, “Ti volevo risparmiare, ce l’ho, mi manca, ce l’ho, mi manca. C’è da dire che quelle che incontrano dopo di te, le sposano, a volte va bene, a volte va male” e il super zigomato De Martino: “Marco, fossi in te mi toccherei, guarda così”. La Marrone insiste: “Va beh Maria, l’ho detto io perché prima che domani escano cose non vere, diciamo che ci vogliamo tutti bene, siamo tutti amici… magari ho fatto una battuta di m***a però è così”. Più tardi la cantante, per rincuorare Bryan, confessa: “Credevo molto nel mio ultimo disco, ma non ha raggiunto le vendite che ci si aspettava. Siamo artisti soprattutto quando le cose non vanno bene. La gente non aspetta altro che vedervi crollare. Persegui il tuo sogno e sorridi”. Il discorso motivazionale è un cavallo di battaglia di Emma, idolo dei social.

“Una spaghettata di c***i vostri”

Canta Zic e la De Filippi gli regala un collegamento con il padre Tommaso: “Mamma è dai parenti, il tuo gatto se ne frega di te e dei tuoi serali, sono tranquillo anche se è la prima volta che sono in diretta, non devo guardare in basso. La tua assenza si sente in casa e abbiamo visto che hai difeso i tuoi sogni e ti sei mostrato per quello che sei. Giancarlo mi ha detto che non va a sciare senza di te”. Siamo a maggio. Si aggiudica la sfida Lauren. Passano alla 3° fase Biondo, Irama e Emma.

“Marameo Celentano”

Maria ci ha preso gusto a dimostrare alla maestra Celentano che la danza è di tutti e non conosce peso, età e collo del piede. Luca Tommassini chiama performer internazionali e confeziona 3 minuti davvero piacevoli.

“The winner is…”

Adesso lo possiamo dire: il costumista dorme a mezzanotte. Non si spiegano altrimenti gli outfit dei ragazzi: più brutti delle tutine da neonati della puntata. Irama in maglietta nera larga, mezza rigida e totalmente trasparente (dove l’hanno trovata?) e Biondo in tenda Quechua di Decathlon, meglio Emma. Nuovo intervento della Ventura pro Biondo: “Hai scritto tu questa canzone? Azz”, mah… a noi sembra un copia incolla di un brano dei rapper dalla vita difficile nel Queens. Vince la puntata Irama che non può salvare nessuno, mentre il direttore artistico Luca Tommassini fa passare Lauren.



“Tu sì, tu pure”

La commissione esterna fa accedere alla puntata di sabato prossimo Matteo, Carmen, Valentina, Zic. Si arriva a Einar e l’allievo è costretto a cantare quattro pezzi fra cui un “cavallo di battaglia” non suo, assegnato da Rudy Zerbi. Super Simo punge: “Ma che fanno? Stanno tentando di fiaccarlo?”. Einar ci prova, ma si blocca perché non ricorda le parole, protesta e alla fine canta (visibilmente contrariato e amareggiato) con l’ausilio del leggio. Supera il test e va a sabato prossimo. Anche Luca si deve esibire però passa. Cavallo di battaglia per Biondo. Sia lui sia Bryan vanno avanti. E’ la seconda volta che nessuno viene eliminato. La chiusura è affidata a una canzone di Emma che ringrazia Maria e al saluto (previsto) di Alessandra Amoroso al talent. Chi prenderà il suo posto?