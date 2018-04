Vacanze romane con Ada Montellanico

Sabato ricco di appuntamenti musicali nella capitale. Sul palco del Teatro Studio Gianni Borgna dell’Auditorium Parco Della Musica alle 21 Ada Montellanico e il suo quintetto proporranno il loro omaggio a Abbey Lincoln. Storica figura della musica vicina ad altre grandi artiste quali Billie Holiday, Abbey Lincoln è stata iniziatrice di una nuova strada del jazz vocale. A lei è dedicato il nuovo progetto di Ada Montellanico Abbey’s road che esplora la Lincoln autrice senza tralasciare il suo lato di grande interprete. La Montellanico, oggi interprete tra le più importanti del panorama nazionale, presenta questo omaggio con grande originalità accompagnata da alcuni degli astri nascenti del jazz italiano.

Al Live Alcazar, alle 22 è invece in programma il concerto di Toni Momrelle. Lead vocalist degli Incognito, definito da alcuni critici il legittimo erede di Stevie Wonder, è considerato da molti uno dei più talentuosi vocalist della scena jazz-soul europea. Forte anche di collaborazioni con artisti del calibro di Elton John, Gloria Estefan, Celine Dion e Andrea Bocelli, Toni Momrelle è stato scelto dalla famosa formazione inglese Incognito come voce maschile della band con la quale collabora ormai da dieci anni.

Francesco Forni e Ilaria Graziano saranno invece di scena in concerto all’Angelo Mai. Approda a Roma così il loro lungo tour per presentare “Twinkle Twinkle”, il terzo disco di inediti del duo, uscito lo scorso marzo. Il disco è stato concepito in tour, ed i brani selezionati per questo nuovo lavoro sono una parte di ciò che i due artisti, autori anche di diverse colonne sonore per il cinema, hanno scritto durante gli ultimi tre anni di concerti in giro per il mondo.

Sempre sabato sera infine, è prevista la prima delle due serate (previste per il 28 e 29 aprile) ideate per celebrare l’America a Roma, a Centrale Preneste Teatro con il festival “I hear America singing. Canti e voci dell’altra America.“ Artisti e musicisti italiani racconteranno la loro America, quella della “Country music”, offrendo un vasto mondo musicale di differenti generi e repertori.