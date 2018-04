Uomini e Donne, Sossio Aruta esagera e la De Filippi lo zittisce

Il Trono Over di “UominieDonne” non delude mai. Sossio Aruta è uscito dal seminato con le dame e Maria De Filippi: “Ho capito che ami molto te stesso”. Non è Jessica Rabbit. Non è che lo disegnano così, è proprio così. Poi la conduttrice ridicolizza l’uso adolescenziale dei social da parte degli Over: “Ma basta con questi selfie al bagno”.

“Aruta a ruba”

Sossio Aruta attira le donne come una carta moschicida cattura le mosche. Apparentemente è inspiegabile come dietro la tenda ci sia la fila per il calciatore dalle tempie bianche e dai pantaloni verde acido con il risvoltino però, poiché non vale la pena di scomodare Freud, ci atteniamo ai fatti. Sossio ha frequentato Chiara solo per vendicarsi (la redazione ne era al corrente e gli ha detto ‘fa come ti pare’) di averlo bollato come buffone. La donna si sente presa per i fondelli: “Sono una donna vera, sono tornata perché mi piaceva e ho lottato fino alla fine. Vergognati Sossio, vergognati! Chiedo a Maria se posso rimanere”. Francesco era interessato a lei ma scopre che la dama ha confidato alla redazione: “Durante il ballo mi ha confidato che voleva tenermi non solo perché gli piaccio ma perché da quando è qui non è mai stato al centro dello studio”. Ecco, lo sputtanamento al Trono Over è come il cacio sui maccheroni. Giammai deve mancare. Sossio, subissato dalle critiche degli opinionisti, del pubblico e delle sue dame, cerca di spostare l’attenzione su Francesco, ma non ci riesce.

Rientra in studio la bionda Ursula uscita perché non sopportava la vicinanza fisica di Chiara (ma stranamente ha sopportato che trascorresse una notte d’amore con entrambe, nda). Aruta è adirato per la permanenza di Chiara, secondo lui le regole non scritte del Trono Over dicono che deve andarsene e ne chiede conferma al depositario massimo del dating show: Giorgio Manetti. Ma Tina Cipollari non ci sta: “Sossio min***ne, sei seduto lì da sei anni e fai le regole? Quante storie hai chiuso?”. Un po’ di teatrino tra Ursula e Sossio e la de Filippi: “Ursula hai capito che lui ha detto ‘non sono inna morato, la sto conoscendo perché geograficamente siamo vicini?’”. La bella signora cincischia, scuote i riccioli, mette le labbra in fuori e urla contro Chiara: “Sei la vergogna d’Italia, nessuno la prenderà perché è una persona instabile” e di nuovo Tina: “Pensa per te! Voi state insieme, lo dice tutta Napoli, siete due paraculi che state qui solo per business. Uscite!”.



“Rose rosa e rose rosse”

Per un Aruta qualunque, un Armando raro. L’uomo era stato colpito da Gemma, ma due mesi dopo ha deciso di uscire con Manuela. Il toscano regala alla sua dama un fascio di rose rosa e rose rosse per simboleggiare l’amore nascente e poi la passione, ma si esprime incautamente: “Lo so che una storia normale non fa audience, vanno le baruffe” e la De Filippi lo zittisce: “No, non è vero. E’ vero il contrario”. Manuela è rimasta affascinata da come l’uomo si è preso cura di lei dopo la morte della madre, fa un cenno ai social e MDF, che oggi ha il web proprio sugli zibidei, esprime in maniera ancora più ferma la sua opinione: “Ma lasciate i social ai ragazzi, provate a vivere senza social, è un’ossessione, ci sono foto di persone grandi che si fotografano in bagno. Prima non si andava in giro a farsi foto con la macchina fotografica, ma siete grandi. Lasciate queste cose ai ragazzini di 12-13 anni”. Cara Maria, il problema è che gli Over si credono dei Junior.

"Ti sei comportata come la mia fidanzata e non lo sei!" Ursula vorrebbe l'esclusiva ma Sossio... #uominiedonne pic.twitter.com/a68IejctEk — Uomini e Donne (@uominiedonne) 27 aprile 2018

Sarebbe giunto il momento di far entrare la terza ragazza. Sì, Sossio è uscito con un’altra (dove trovi il tempo per trottoleggiare da una all’altra è un mistero), ma la dama si rifiuta e va via perché “non vuole presentarsi davanti a un uomo che tratta le donne senza rispetto”. Standing ovation e caroselli sulla Tiburtina. Ma lui tira fuori il jolly: “E’ facile attaccare Sossio. Non è entrata perché ha capito che non è scattato nulla e non l’avrei tenuta. Non voleva fare la brutta figura”. Viene giù lo studio per le risate. Aruta è amareggiato, si sente un uomo-oggetto: “Sono 3 anni che passo per quello che non sono. Tutte vogliono venire con Sossio, ma dopo non vado più bene. Ursula non mi è piaciuta in settimana, mi ha stressato l’anima perché sono uscito con Barbara e non voleva che la baciassi. Se prova qualcosa di più per me lo deve dire. Non è la mia fidanzata”. Queen Mary nella remota speranza di levarselo di torno prova a chiedere se dà l’esclusiva, ma il calciatore farfuglia: “Parliamone, magari lo faccio ma a modo mio, tra una settimana con le rose. Sono scombussolato perché mi hanno offeso sui social e ci hanno fatto pure un articolo”. Giusto per ricordarlo a quei pochi che non leggono le avvincenti vicissitudini di baby Sossio.

La Queen è stufa di fare la finta tonta: “E basta. Imparate a postare meno se non sopportate le critiche, i tuoi profili sono pubblici. Non ti puoi offendere dei commenti se pubblichi foto in mutande nello spogliatoio. Non è vero che qui ti vogliamo far passare per quello che non sei. Chiara ha reagito ai tuoi racconti: le avevi promesso di tacere e poi ha spiattellato tutto in puntata. La situazione tra te e Ursula è strana, obbiettivamente è strana. Sossio tu sei molto innamorato di te, ti piaci tanto, hai una grande autostima, in parte è anche bello, ma se lei ti interessa dillo subito, non tra un settimana altrimenti passi per falso. Non è che se una donna passa una notte di sesso con te il giorno dopo non possa parlare male di te, non è che hai fatto un regalo, eravate in due. Non significa nulla il sesso. Hai detto che Barbara non è entrata perché aveva compreso che la volevi scaricare, non è vero”. L’uomo risale alle guerre puniche della sua sofferenza passata, ma Maria mica si fa incantare: “Ti attaccano perché sei finto, se la prossima settimana vieni e dici che gliela dai ti daranno che sei tarocco”. E Gianni Sperti lo azzera: "Oggi l'hai fatta fuori dal vaso".