The Voice of Italy, ecco i 16 semifinalisti senza acuti (ma con l'aiutino)

Seconda manche dei Knock-out e ultimo capitolo prima del rush finale a The Voice of Italy. Ai quattro giudici di quest’edizione del talent di Rai2, Francesco Renga, Al Bano, J-Ax e Cristina Scabbia, tocca l’arduo compito di scremare le proprie squadre per scegliere i dodici concorrenti che si giocheranno la vittoria. Come la settimana scorsa, i concorrenti di ogni giudice sono divisi in quartetti. Il miglior concorrente per ogni quartetto accede alla semifinale, mentre gli altri devono sperare nello Steal, il pulsante che dà agli altri giudici la possibilità di ripescare qualcuno fra gli scartati.

Ma le similitudini con la scorsa puntata non si fermano alla modalità di selezione dei concorrenti e all’improbabile capigliatura in stile Principessa Leila di Cristina Scabbia. Nella voce di quasi tutti i concorrenti sembra esserci sempre un po’ di autotune, per aggiustare le imperfezioni vocali, tanto che su Twitter c’è chi propone un cambio di nome “da The Voice a The Autotune”. Dopo le storie strappa lacrime delle audizioni, The Voice sembra avere un altro brutto vizio da risolvere il prima possibile.

Proporrei un nuovo nome per questo programma: da The Voice a The Autotune #TVOI — Fabio Bruno (@FabioBruno92) 26 aprile 2018



Il primo gruppo di concorrenti a calcare il palcoscenico è il terzo e ultimo quartetto di J-Ax. Spiccano gli Uramawashi, l’unico duo della trasmissione, che portano sul palco “The one that I want”, tratta dalla colonna sonora di Grease; ma a far smuovere l’animo da duro dello Zio Ax, a cui scappa anche una lacrimuccia, è Beatrice con “Beautiful” di Christina Aguilera. Poi è il turno del primo dei due gruppi da scremare rimasti per Al Bano, che ormai si è ambientato benissimo e fa anche da mediatore con il pubblico. I concorrenti scelti dal cantautore brindisino hanno tutti una bella voce, in particolare Angela Semerano e Raimondo Cataldo, mentre è da dimenticare la versione di “Monna Lisa” di Stefania Calandra. Al Bano stavolta mette da parte il suo lato da latin lover e sceglie Raimondo, l’unico uomo del quartetto.

Ad aggiungere un po’ di pepe alla serata di pensa Cristina Scabbia con il suo secondo gruppo di concorrenti. Il palco di The Voice si anima con la “Living After Midnight” dei Judas Priest cantata da Graziana Campanella e con la “Amore che vieni, amore che vai” in arrangiamento rock cantata da Andrea Butturini, che convince Cristina e vola in semifinale. Fra le sedie rotanti di solito regna la pace, ma stavolta si arriva allo scontro fra Francesco Renga e Al Bano: entrambi vogliono ripescare Mara Sottocornola. Fra il vecchio e il nuovo (più o meno) la spunta il vecchio e la concorrente sceglie Al Bano. Renga si consola con la scelta, fra quelli del suo ultimo quartetto, dell’ultimo concorrente da portare in semifinale. Al riccioluto cantante bresciano non erano piaciute le assegnazioni di Cristina, stavolta le sue non piacciono al caciarone J-Ax: “Brani troppo seriosi”. Renga non ci pensa e sceglie Marica Fortugno.

Ultimo quartetto anche per Al Bano, ma fra la “No Roots” di Alice Merton con super autotune cantata da Virginia Dioletta e l’improbabile versione di “Albachiara” di Selenia Stoppa, la scelta di Al Bano ricade facile sulla potente voce di Maryam Tancredi, una specie di Adele de noantri che promette bene. Atto finale della serata l’ultimo Knock-out di Cristina Scabbia. Qui nessuno dei concorrenti sembra convincere davvero, né i giudici, che non usano lo Steal, né il pubblico social; su Twitter il passatempo principale sono le gif con le faccette dei giudici, il che la dice lunga sull’andamento della serata. La cantante dei Lacuna Coil sceglie Alessandra Machella e chiude finalmente i giochi per la formazione delle squadre. I dodici concorrenti rimasti sono pronti. Ora tutti verso le Battle, magari con qualche scintilla in più.

