Simona Ventura contro Heather Parisi, i giudici di Amici si scannano (sui social) per Biondo

Ad Amici17 scoppia una fortissima polemica tra Heather Parisi e Simona Ventura, due dei giudici della commissione esterna del talent show condotto da Maria De Filippi. Tema del contendere il cantante Biondo, stonato secondo Ermal Meta e Parisi, bravo e carismatico secondo la Ventura.

Oggi a colpi di clip su Instagram, le due primedonne non se le sono mandate a dire. Ha iniziato SuperSimo: “Va bene che il mondo va al contrario, ma ho visto che Heather ha messo un like a uno che insultava Biondo… lui si merita tutto il successo che sta avendo e ha pure difeso Heather mettendosi contro i fan… malissimo, malissimo, vedo uno di 58 anni che si comporta come una di 18 e uno di 18 che si comporta come uno di 58. Non va bene”. Poi il commento: “Ecco il video che inneggerebbe alla violenza... Benvenuti al campionato mondiale di volta frittate!

La replica della Parisi non è tardata: “Simona Ventura hai utilizzato una notizia falsa per istigare ancora più odio verso me e la mia famiglia. Ti avevo avvertito tramite la Fascino e Federico Pastorello che la notizia era falsa. Sei una vergogna, una vergogna”. In aggiunta un commento: “Questa è l'ultima volta che rispondo alle provocazioni di chi cerca solo pubblicità calpestando il rispetto dei più elementari principi di etica e morale. La notizia del like è un fake e ne è stata fin da principio informata la produzione e la stessa Simona Ventura. Specularci sopra è inaccettabile”. Sabato sera ne sapremo di più.