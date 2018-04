Riparte da Roma la caccia al talento per X Factor 2018

Riparte da Roma la caccia al talento per l’edizione di X Factor 2018. Le giovani ugole potranno presentarsi il 28, 29 e 30 aprile all’Auditorium Parco della Musica in via Pietro de Coubertin, 30.

Torna così il consueto momento dedicato ai casting, l’occasione che ogni anno chiama a raccolta migliaia di concorrenti impegnati a dimostrare le proprie capacità canore. Dalle ore 8.00 cancelli aperti per questa prima prova al cospetto degli esperti della produzione che valuteranno le capacità e ascolteranno le storie degli aspiranti concorrenti di questa nuova edizione. L’obiettivo per tutti è uno solo: dimostrare di saper cantare, di avere personalità e soprattutto voglia di misurarsi e crescere, doti necessarie per poter sperare di arrivare tra i 12 concorrenti che saliranno sull’ambito palco di X Factor. Dopo la vittoria di Lorenzo Licitra della scorsa edizione chi riuscirà quest’anno a dimostrare di avere il fattore X? I più bravi staccheranno il biglietto per la fase successiva di selezione: le audizioni al cospetto della giuria.

Il talent show di Sky, prodotto da FremantleMedia, giunto alla dodicesima edizione sarà in onda su Sky Uno HD da settembre 2018. Questa prima tappa di casting è stata organizzata con il supporto di Roma Capitale in collaborazione con Fondazione Musica per Roma.

E’ ancora possibile iscriversi, basta aver compiuto 16 anni, compilando il form online sul sito xfactor.sky.it/casting o chiamando il numero 0423 402300. Le categorie sono sempre Under uomini, Under donne, Over 25 e Gruppi. Per i gruppi e le band sono accettate unicamente le iscrizioni tramite il form online, dove occorre caricare una performance video. Da quest’anno inoltre sarà possibile presentare i propri brani o video su chiavetta usb per essere archiviati e sottoposti a giudizio della redazione.

Intesa Sanpaolo, per il terzo anno consecutivo, sarà Main Sponsor di X Factor 2018. Anche quest’anno si conferma la partnership con RTL 102.5, la radio più ascoltata d’Italia. Non solo la fase live, anche i casting di X Factor saranno supportati dal partner radiofonico che racconterà tutte le tappe di selezione e raccoglierà le voci, le emozioni e i sogni di coloro che parteciperanno alle diverse fasi di selezione.