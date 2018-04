Grande Fratello, Veronica Satti a rischio squalifica. Non molla Valerio Logrieco e lui sbrocca

Veronica Satti, la figlia ripudiata da Bobby Solo, ha conquistato un posto al sole al Grande Fratello per il suo amore non corrisposto nei confronti di Valerio Logrieco, in nomination insieme a Filippo Contri e per il continuo riferimento a un cellulare. Se lo avesse introdotto nella casa del GF rischierebbe la squalifica. Veronica è (meglio era) fidanzata da un paio d’anni con Valentina, ma non ama le etichette: “sono fluida”. Due giorni di Grande Fratello le sono bastati a cadere in tentazione e innamorarsi di Valerio che però l’ha friend zonata subito. La giovane non solo non si è arresa, ma è entrata in crisi diventando sempre più possessiva e ossessiva nei confronti del “super bono” a rischio eliminazione.

Lucia Orazio, amica di Veronica, ha provato a consigliarla: “Smettila di stare appiccicata a Valerio, lo metti in difficoltà”. Ma la figlia di Bobby Solo non riesce a trattenersi e ha fatto un’altra battuta: “Sei solo mio. In questa situazione ci stiamo insieme” e il ragazzo è sbottato: “Ma quale situazione? Mi ci hai messo tu!”. Più tardi, Lucia ha raggiunto Angelo e Baye Dame che parlavano dell’episodio avvenuto in cucina e ha spiegato: “A me dispiace. Gliel’ho detto di non pensarci più, di smetterla di fare battutine, una, due, dieci volte sei simpatica, poi rompi solo i c***i. Mi risponde che ha capito e poi ricomincia, allora non hai capito un c***o. Purtroppo lei non ha avuto una figura forte di riferimento, le è mancato il padre e allora cerca appoggio in tutti”. Lucia Orazio sta cercando di proteggere Veronica e di evitare che commetta altri errori, ma sembra un’impresa impossibile.

Infatti, Veronica ha fatto una scenata al sempre più basito Valerio: “Sei andato a in giro a dire che non provavi niente per me. Mi hai fatto passare per la ragazzetta gelosa, mi hai umiliata, non dovevi farlo. Mi sei calato”. Successivamente Valerio e Veronica hanno avuto un altro confronto e la ragazza ha fatto affermazioni ancora più deliranti: “Io preferirei che te uscissi lunedì, se dovessi rimanere e ti dovesse piacere un’altra, io non so come la prenderei. Magari se non fossi stata fidanzata sarebbe stato diverso però non ti posso vedere con un’altra”. Il modello è stato molto diplomatico e l’ha abbracciata, ma la sua espressione era quella di uno che sapeva di essere finito in un guaio a sua insaputa. In serata, la gieffina è scoppiata a piangere tra le braccia di Lucia che ha provato a consolarla.

Nel frattempo, Valentina non l’ha presa bene e continua a rimuovere le foto insieme a Veronica dal suo profilo Instagram. La figlia di Bobby Solo è al centro anche di un piccolo giallo, in quattro giorni ha detto due volte: “dopo te lo faccio vedere sul cellulare”. Ieri sera, mentre era in giardino, ha detto: “dov’è il mio telefonino?” e subito dopo si è portata la mano sulla bocca come chi realizza di aver fatto una gaffe. Un lapsus dovuto all’abitudine o nasconde davvero un telefonino?”.