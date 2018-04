Grande Fratello, Mariana esplode contro Danilo Aquino e lo insulta: "Sei squallido"

Danilo Aquino ci prova con Mariana Falace da quando ha messo piede nella casa del Grande Fratello. Ha fatto battute, riferimenti espliciti e provocazioni finché la campana non è esplosa: “Ma ti sei visto?! Ma chi ti c**a”.

Dopo giorni di marcatura stretta, Mariana non ce l’ha fatta più e ha tirato fuori il carattere davanti all’ennesima frecciatina di Danilo convinto di piacerle: “Non ti ho mai abbracciato. Mai. Con Valerio ho un altro atteggiamento. Tu hai preso una fissa, ti sei abbagliato gli occhi. Vai a raccontare cose inesistenti su di me alla gente, ma come stai?!. Tu sei una persona calcolatrice e cattiva, il tempo mi darà ragione. Tu sei cattivo, mi stai infangando e mi rispondi che pensi alla nomination? Sei una persona pazza. Tu hai un problema mentale. Stai lontano da me. Mi sei venuto a parlare per far vedere che io ho una cotta per te? Stai male. Tu continui a dire che io provo qualcosa e che mi piaci. Basta”. Sempre in camera da letto e davanti a Valerio e Lucia Bramieri, Mariana, ancora alterata, ha aggiunto: “Ma mi può mai piacere uno come te? Ma ti sei visto? Ma sei proprio uno squallore di uomo, ma ciao”. La napoletana ha raccolto l’apparente solidarietà del gruppo anche se c’è chi ritiene che abbia esagerato nei toni. Danilo non le ha più rivolto la parola.