La mamma di Francesca Cipriani senza pensione d'invalidità: "Perché è andata in tv"

Francesca Cipriani fa il suo ingresso a "Domenica Live" con dieci minuti di ritardo perché all’ultimo momento ha cambiato vestito e tra una battuta e l’altra fa una rivelazione choc: “Hanno levato la pensione d’invalidità a mia mamma”. La Cipriani ha quasi i capezzoli di fuori e la d’Urso la richiama più e più volte (a un certo punto è talmente confusa che la chiama "Valeria" come la Marini). Dopo aver parlato dell’Isola dei Famosi e del suo modo di caricare il personaggio Cipry, l’ex pupa fa una rivelazione choc: “Barbara te lo devo dire, hanno tolto la pensione di invalidità a mia madre perché hanno visto che veniva in studio da te. Ma è un’ingiustizia, lei ha una patologia invalidante. È stata vista in tv e gliel’hanno revocata”.

La D’Urso è esterrefatta e promette alla sua opinionista che indagherà e verificherà la vicenda. Più tardi la Cipriani farà una sorpresa a Valeria Marini, chiamata per un'intervista da sola. Uno spettacolino trash incredibile: le due bombe sexy hanno fatto a gara per rubarsi la scena e l'ultima inquadratura finché la Marini contrariata le ha intimato: "Adesso vattene che devo finire di parlare".