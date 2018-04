Grande Fratello e ormoni porcini. Quest’anno il cast ha una rapporto con il sesso molto libero e sta regalando soddisfazioni agli amanti del trash: la sfilata con il lato B di fuori degli uomini in pieno pomeriggio, la chat erotica tra Lucia Bramieri e Simone Coccia Colaiuta, i baci profondi tra Filippo Contri e Lucia Orazio, le confessioni sulla sessualità fluida di Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo (respinta da Valerio e in lacrime), quelle hard di Angelo Sanzio (“sono santo davanti e martire dietro”), la boria di Alberto Merzetti (“le faccio venire solo con il petting”) e ora anche l’accoppiamento dei piccioni. È stata Patrizia Bonetti a raccontare ad Angelo cosa ha sentito la notte scorsa: “Non puoi capire… due piccioni stavano sco***do”. “Ma come hai fatto a capirlo?” ha risposto il Ken italiano e la giovane: “Stavano scop***do sono sicura perché il maschio quando si accoppia grida più forte. Che scena!”. Alla prossima perla.