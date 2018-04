Al Grande Fratello la lesbica ci prova col super bono . E lui reagisce così

Al Grande Fratello, una concorrente ha le idee confuse. Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo, si è proposta a Valerio Logrieco, il super bono in nomination con Filippo Contri. “Mi piaci” ha sussurrato nell’orecchio del ragazzo che però ha risposto: “Ti vedo come un’amica”. Intanto l’altro nominato, Filippo Contri, bacia Lucia.

La piccola e bionda Veronica è dichiaratamente omosessuale e fidanzata da un paio da anni con Valentina. Non si sarebbe mai aspettata di provare sentimenti per un uomo conosciuto da 4 giorni, eppure è quanto le è successo. Si è avvicinata all’orecchio di Valerio, uno dei tre super boni del Casale, è gli ha detto: “Mi piaci”. Il bel ragazzo però l’ha respinta: “Hai una fidanzata fuori che ti aspetta”. “Lo so ma queste cose non si controllano”. E lui: “Ti vedo solo come un’amica”. È stato lo stesso Valerio a raccontare tutto ad Alessia Prete aggiungendo: “Ora prova a farmi ingelosire con Matteo, ma a me che c**o frega”.

Così il coming-out di Veronica non deve stupire più di tanto. Poche ore prima, infatti, si era confidata con Angelo Sanzio sulla sua sessualità: "Noi rappresentiamo una categoria. Sono fluida. Non ho mai detto sono lesbica. Quando mi chiedono se posso stare con un ragazzo rispondo a volte no, altre volte sì perché penso che possa prendermi di testa. In America questa sessualità fluida è normale, in Italia è un problema".

E Angelo Sanzio alias Ken umano concorda: “Perché siamo un paese ipocrita, un paese ghettizzato. Per un ventennio siamo cresciuti nell’ignoranza e questo è il risultato. Ad oggi sono attratto dalla figura maschile, poi non lo so”. La giovane annuisce e spiega: “Io non mi do delle etichette”.

Molto diverso l'atteggiamento di Filippo Contri che ha deciso di conoscere meglio Lucia Orazio a suon di baci appassionati e confidenze. Un comportamento che sta suscitando perplessità e critiche nei coinquilini convinti che lo stia facendo di proposito per evitare di uscire lunedì sera durante la seconda puntata del reality.