Ci sarà un'ex naufraga dell'Isola dei Famosi lunedì sera (ore 21.35) al Grande Fratello 15 con Barbara D'Urso che anticipa di un giorno la diretta del reality. Paola di Benedetto entrerà nella Casa di Cinecittà per un confronto con Matteo Gentili, il calciatore di Viareggio nonché suo ex fidanzato per 4 anni. L'isolana, che adesso frequenta il compagno di avventura in Honduras Francesco Monte, non ha preso bene l’ingresso di Matteo al reality ed ha già dichiarato: "Speriamo che non parli di me".

Ma l'ex è entrato nella Casa di Cinecittà proprio per quel motivo come gli ha fatto notare il concorrente Alberto Merzetti inimicandosi gli inquilini. Inoltre, la di Benedetto potrebbe chiedergli conto di una chat volgare che sta girando sul web attribuita proprio all'ex Gentili. Non è chiara la veridicità dei messaggi con frasi offensive nei confronti dell'ex Madre Natura: un modo becero di rispondere agli amici o una bufala?