A "Domenica Live" Floriana Secondi, ex vincitrice del Grande Fratello, rivela il lato oscuro di Simone Coccia Colaiuta, fidanzato della senatrice Pd Stefania Pezzopane e concorrente della nuova edizione del reality nella Casa di Cinecittà. La Secondi ricorda con amarezza cosa ha fatto il 35enne abruzzese nel 2013: "Simone è bugiardo, ha detto cose gravissime su di me. L’ho aiutato e mantenuto per un anno e mezzo anche ospitandolo in casa mia, vitto e alloggio. Ho già detto dalla Panicucci che non l’avrei mai toccato neppure con una canna da pesca. L’ho aiutato perché credevo fosse una persona perbene. Non è mai stato uno spogliarellista, racconta troppe fandonie però non me la sento di dire la verità. Ho rispetto di Stefania Pezzopane. Si è fatto lo stesso tatuaggio mio di nascosto. Io l’ho aiutato nel lavoro e nella vita, non voglio far vedere che ho questa insolvenza con lui. Ha anche la brutta abitudine di inviare foto molto hard senza che nessuno le chieda. Tutta Roma lo conosce per quello che è. Aveva ambizione di fare qualcosa nello spettacolo e l'aiutavo. Per me è una storia chiusa, ma mi ha fregato e mi ha dato fastidio perché mi reputo intelligente. Eppure mi ha fregato". La Baroni è un fiume in piena, più di una volta dichiara di non volerne parlare: "È una storia chiusa" dice ma poi ricomincia con le critiche. Barbara D'Urso la interrompe e spezza una lancia per il gieffino: "Adesso è fidanzato ufficialmente, Stefania è intelligentissima e non starebbe con uno del genere". Ma Floriana insiste, riparte in quarta con i giudizi negativi ma non scende mai nei dettagli.

Poi tocca a Vladimir Luxuria che, nel salotto di "Domenica Live" ribadisce che Lucia Bramieri (la nuora del famoso comico anche lei concorrente del GF15 ndr) e Simone si sono conosciuti di persona e lui ci ha provato spudoratamente: “Se la Bramieri fosse stata infastidita l’avrebbe tranquillamente bloccato”. La si rivolge a Floriana e chiede: "Perché ce l'hai con lui? Ti ha rubato soldi?". "Peggio" risponde l'ex vincitrice del Grande Fratello. E la D'Urso tira fuori l'asso dalla manica e mostra una busta contenente i famigerati messaggini hot di quella famosa notte di cui si parla da giorni. La conduttrice del reality annuncia che domani sera, durante la seconda puntata del GF15, aprirà la busta "gialla" e leggerà ai diretti interessati la chat erotica. Poi "bacchetta" Floriana, ancora agitata: "Non ti stupire che ti chieda di Simone, dalla Panicucci hai dichiarato che eri incavolata nera con lui e ora ti stupisci? Non stiamo parlando di pane e mortadella".