A Ballando con le stelle Porcella sotto accusa per l'incidente, Morra "resuscita" e poi perde contro Giarratana

La settima puntata di "Ballando con le stelle" si apre con lo spareggio sospeso fra Amedeo Minghi e Akash. Il televoto non perdona e, nonostante gli sforzi, va fuori il cantante con l'esplosiva maestra Samanta Togni. Il surfista Francesco Porcella, infortunato dopo lo schianto con lo snowboard, finisce sotto accusa per la clavicola ancora bloccata mentre "resuscita" (ma dura poco) l'attore Alessandro Morra anche lui vittima qualche settimana fa di un incidente con la macchina.

Il dance show di Rai1 non perde tempo e parte in quarta, le coppie in gara si cimentano subito in una sfida per conquistare 30 punti: Cesare Bocci con la maestra Alessandra Tripoli batte Alessandro Morra e Sara Di Vaira. Giaro Giarratana con Lucrezia Lando supera Gessica Notaro e Stefano Oradei. La coppia Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro vince sull'esibizione di Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale. Tra Francisco Porcella con Anastasia Kuzmina e Akash con Veera Kinnunen sono i primi ad aggiudicarsi l'ambito vantaggio.

Inizia la gara con il freestyle veloce di Cesare Bocci e Alessandra Tripoli. La settimana per la coppia non è stata affatto semplice: la maestra è ancora arrabbiata con la giuria per "i 10 dati a vanvera senza che venga valutata la tecnica". L'attore di Montalbano cerca di calmarla ma lei si innervosisce ancora di più, chiede addirittura di poter danzare con un altro ballerino. Poi c'è il chiarimento: "Voglio dare il 100%" spiega la maestra che ha sacrificato la vita per la danza. "Due vulcani in pista" esordisce la conduttrice Milly Carlucci presentando la performance. "Per la prima volta ho visto la coppia equilibrata, ottimo" dice l'esperta Carolyn Smith. Selvaggia Lucarelli dà ragione alla maestra Tripoli che chiede di più al suo ballerino: "Sei l'unico qui che non ha avuto una crescita, mi sei piaciuto sempre ma non mi hai conquistato" spiega la blogger all'attore. Lui dal canto suo non si nasconde e rivela: "Siamo 13 pippe, non siamo ballerini". "Sei un vero gentlemen" commenta Mariotto che non nasconde la sua stima. E l'attore ringrazia. Due 7, due 9 e un 8. "Un punteggione" commenta la Carlucci.

Tocca alla rumba di Giaro Giarratana e Lucrezia Lando. "La magia e il feeling l'abbiamo trovata prima fuori, poi l'abbiamo portata nel ballo" svela la sexy maestra nella clip registrata durante le prove. L'esibizione è incredibile. "Rimanete lì che è troppo bello" commenta Mariotto. "Bellissima storia" sospira Canino. "Due che si piacciono" dichiara la Lucarelli arrivando al sodo. E loro non smentiscono. Il direttore Sandro Mayer prova a strappargli il gossip. Lui dribbla le domande e si nasconde dietro l'italiano che non capisce e non sa parlare bene. "Un paraculo" esclama la Lucarelli, "un furbo" traduce la Carlucci. Fioccano 8 e 9, Mariotto estasiato alza il 10.

È il momento di Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina. La clavicola è in via di guarigione ma il surfista non sta ancora bene. "Ha le spalle grosse" commenta la Carlucci ma l'atleta ancora non deve esagerare e non può fare prese. "È un campione mondiale ed è sardo: caparbio come una roccia". Ma dopo la bachata Selvaggia lo bacchetta e Porcella finisce sotto accusa per l'incidente: "Ha avuto così poca cura di sé. Per quanto bravo sia lo vediamo a metà: avresti potuto fare di più e anche tutelarti di più". La maestra lo difende e la performance è comunque buona: solo la blogger dà 6, poi piovono 7,8 e un 9 (di Mariotto).

Scendono in pista Alessandro Morra e Sara Di Vaira: il boogie è un successo. "Bentornato" commenta la Smith "Sei resuscitato" dice la Lucarelli. "Complimenti a Sara che lo ha sempre difeso e lo ha valorizzato tanto" sottolinea Canino. La giuria li promuove con tanto di 8 e 9 (dell'esperta Smith).

Si esibisce Nathalie Guetta con Simone Di Pasquale. E il paso doble è un disastro: alla fine della performance l'attrice di Don Matteo atterra e perde pure l'equilibrio. Già nel corso delle prove settimanali la ballerina ha il sospetto che la sua avventura nel dance show di Rai1 sia ormai al capolinea. La giuria non la smentisce: l'esibizione è gravemente insufficiente, la Lucarelli e Mariotto alzano addirittura lo zero.

Riecco Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro e riecco le polemiche. La coppia più criticata di "Ballando con le stelle" dà il meglio di sé con il quick step. Ed è una bella esibizione. "Ci ha chiamato anche Gina Lollobrigida" annuncia il costumista che, rispetto a due puntate fa (quando voleva abbandonare il programma), sembra rinato. Selvaggia Lucarelli lo asfalta: "Potevi tenertelo per te" sottolinea mentre la conduttrice Milly Carlucci saluta l'attrice: "Una delle star più grandi che abbiano acceso il firmamento italiano". Si passa al giudizio della performance: "Eccezionali" commenta l'esperta Carolyn Smith. È d'accordo anche l'ex nemico della coppia che ha portato la same sex dance sulla pista di Rai1, Ivan Zazzaroni: "La più bella esibizione che avete fatto finora, bravi". Pure Mariotto (che li ha sempre denigrati) deve confermare, a malincuore, che il quick step è andato bene ma non molla e li sfida con la rumba. Quasi en plein di 10, manca appunto il malfidato Mariotto che alza (solo) un 8.

Tocca a Gessica Notaro e Stefano Oradei col paso doble. La miss sfregiata con l'acido è stata presa di mira soprattutto perché testimone di un messaggio importante, la lotta contro la violenza alle donne. La Carlucci chiama in soccorso la psicologa Roberta Bruzzone: "Il dolore e la paura ci sono ancora ma è una battaglia durissima". La Lucarelli riporta l'attenzione sulla sfida in corso, già sicura che la modella proseguirà: "Chi temi di più in finale?" chiede la giornalista. "Francisco Cesare e Giaro ma quello che davvero conta è che qui ho trovato delle amicizie vere" risponde la ballerina.

Gli ultimi a esibirsi sono i vincitori dello spareggio iniziale, Akash e Veera Kinnunen (salvi sul filo di lana). "Sei stato leggero e sincero" commenta Carolyn. Ma subito dopo arriva il giudizio della Lucarelli caterpillar: "Sei poco chiaro, ti manca la tempra dell'uomo e siamo alla fine della trasmissione". Lui prova a scherzarci su: "Non si può avere tutto dalla vita". Ma poco prima aveva chiesto scusa alla sua maestra per essersi comportato da ragazzino durante la difficile settimana di prove. Inevitabile la frecciatina della blogger che proprio non lo sopporta. Il colpo di grazia lo dà Zazzaroni che definisce l'esibizione "il valzer della bella e la bestia". Tutti 7,8 e 9 ma pesano i due 6 dei diffidenti Lucarelli e Mariotto.

La classifica

All'ultimo posto Nathalie Guetta con Simone Di Pasquale, al primo Giovanni Ciacci con Raimondo Todaro. Metà delle coppie in gara sono in crisi, colpa della sfida iniziale dove la metà dei ballerini appunto si è aggiudicata 30 punti di partenza rispetto ai colleghi che hanno perso la sfida. Il tesoretto social va a Ciacci che vola sul tabellone coi punteggi. Tocca poi al direttore Sandro Mayer che assegna il tesoretto conquistato dal ballerino per una notte, Terence Hill, a Cesare Bocci dopo le minacce della Lucarelli di non svenderlo a Nathalie Guetta. "Siamo alla settima puntata e oggi si decide su chi sa ballare e chi non" spiega la giornalista.

Ai quarti di finale passano Giovanni Ciacci con Simone Todaro; Cesare Bocci con Alessandra Tripoli; Francisco Porcella con Anastasia Kuzmina; Gessica Notaro con Stefano Oradei; Akash con Veera Kinnunen; Nathalie Guetta con Simone Di Pasquale. Allo spareggio Giaro Giarratana con Lucrezia Lando e Alessandro Morra con Sara Di Vaira ma la Carlucci, a sorpresa, annuncia il colpo di scena: la sfida stavolta sarà a tre e la terza coppia spunterà dalla staffetta degli eliminati nelle scorse puntate. Dallo spareggio finale a tre una sola coppia si salverà e disputerà i quarti del dance show.

Tornano in pista gli eliminati e parte la staffetta con l'attore di Beautiful Don Diamont e Anna Kartunen; poi Stefania Rocca e Marcello Nuzio; Eleonora Giorgi e Samuel Peron; Cristina Ich e Luca Favilla; gli ultimi a esibirsi sono Amedeo Minghi e Samanta Togni. La giuria vota per Cristina tranne Selvaggia che quota Minghi e lancia la polemica: "Non mi piace quello che sta accadendo sui social". Ma nonostante il dubbio sollevato dalla giurata torna in gara proprio Cristina che finisce al televoto e prova a scippare il posto a Giaro Giarratana e a Massimiliano Morra nella qualificazione ai quarti. Riparte la gara con il blogger che in pista si esibisce con un merengue, poi l'attore napoletano, infine la modella ripescata: scatta il contatore e il verdetto pubblico salva in modo chiaro Giaro Giarratana e la sua maestra Lucrezia Lando.