Amici 17, Biondo demolito da Ermal Meta. E lui sbrocca contro Heather Parisi

"Amici 17" nel segno della fortissima polemica di Ermal Meta nei confronti del cantante Biondo: “Stai barando, l’autotune è doping”. Il ragazzo protesta, Rudy Zurbi lo difende visto che l’ha voluto fortemente al Serale e Heather Parisi lo demolisce: “Ha ragione Ermal, stai barando”.

Dopo le sacrosante critiche per l’intonazione, Biondo ha deciso di cantare con autotune, un regolatore di voce che farebbe incidere dischi pure a Francesca Cipriani. Ermal Meta, cantautore tra i più apprezzati dal pubblico e dai colleghi, gliel’ha detto chiaro e tondo: “L’autotune è un doping, non dovrebbe essere consentito dal vivo, specie in un live con gara. E’ come se stessi imbrogliando. È la stessa cosa di uno che salta in alto e per riuscirci si mette le molle. Invece di darti un aiutino, studia di più. È una gara, non è corretto nei confronti dei tuoi amici”.

Il pubblico di ragazzine difende Biondo con il coro: “Sei bellissimo” e il vincitore di Sanremo zittisce pure il pubblico: “Sì va beh, è bellissimo, ma non stiamo facendo una gara di bellezza, è una gara di canto. Si presenta come un cantante, non come un modello. Chiuso, ok?”. L’allievo si difende sostenendo che l’autotune serve per far capire quale tipo di musica farà in futuro e si paragona a Ghali: “Anche lui l’ha usato la scorsa settimane, ma non gli hai detto niente. Per lui va bene e per me no?”. Davanti a una simile osservazione Meta è costretto a fargli notare la stupidaggine: “Intanto non sei Ghali. C’è una bella differenza tra voi due. E poi lui non è in gara, te sì. De ja vù l’avevi cantata meglio con le tue imperfezioni, senza l'aiutino”. Si intromette Rudy Zerbi: “Anche a te urlano sei bellissimo ai concerti”. E quello: “Infatti mi incazzo tutte le volte. La bella musica va ascoltata a occhi chiusi” (sul web c’è un video in cui Ermal alle ragazzine urlanti replica cantando “sono un ce***o”).



Più tardi, durante la fase eliminatoria, è Heather Parisi a rimproverare Biondo: “Secondo Cristina Aguillera l’autotune It’s for pus***s (per fighette). Stai imbrogliando, stai barando, stai ammettendo di non saper cantare usando una macchinetta che ti fa cantare”. Rudy Zerbi difende il suo pupillo/macchina da soldi: “Detta da una donna è una grandissima stro***a. È una cattiveria sconvolgente”. Biondo le risponde a tono: “Manco ti ascolto (dà del tu alla Parisi, nda). Fai i video su Instagram e mi insulti”. E la ballerina spiega: “Mi hai chiamato haters, significa odiosa e odiare. Non mi girare le spalle, mia figlia è stata minacciata dai tuoi fan per aver detto che non le piacevi. Maria ma ti rendi conto di come mi sta parlando?! Viva l’umiltà di Emma. Studia, rimboccati le maniche anche per rispetto di chi canta sul serio”. Il giovane romano sbrocca e la De Filippi è preoccupatissima che la polemica Parisi si alzi e se ne vada così obbliga Biondo a scusarsi.