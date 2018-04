Grande Fratello, ecco chi sono i concorrenti che faranno risorgere il mitico reality

È ripartito il Grande Fratello. L'edizione numero 15 è condotta da Barbara D'Urso che ritorna alla guida del reality dopo 10 anni e passa di assenza. I concorrenti della casa più spiata d'Italia sono 17. Ecco chi sono

Luigi Mario Favoloso, 30 anni di Torre del Greco. È fidanzato da 4 anni con Nina Moric, l'ex moglie di Fabrizio Corona più grande di 11 anni. Imprenditore nel settore import/export, ha vissuto molto in Svezia. Avrebbe chiesto alla neo 40enne modella croata di sposarlo e le nozze sarebbero fissate per inizio autunno. Alle ultime elezioni si è candidato con CasaPound.

Danilo Aquino, 32 anni, di Roma, è tecnico delle lavatrici. Single di Tor Bella Monica, conosce mezza Roma ma non ha precedenti esperienze nel mondo dello spettacolo. Sul suo profilo Facebook sono state trovate frasi razziste e xenofobe.

Angelo Sanzio, 28 anni, di Civitavecchia, è creatore di profumi ed è apparso in diverse trasmissioni televisive. Noto come il Ken italiano si è rifatto la mandibola, gli zigomi, il naso, le labbra, il mento, le palpebre e il trapianto di capelli.

Patrizia Bonetti, 25 anni, di Bologna, ma italocubana. Fa la modella, frequenta l’Università a Roma ed è ricchissima. Talmente viziata da girare con l’autista. E’ single ma ha all’attivo diverse storie con uomini famosi, quali Ricucci e D’Alessio jr.

Matteo Gentili, 28 anni, di Viareggio. Fa il calciatore in serie D ed era fidanzato con Paola di Benedetto, ex naufraga dell’Isola dei Famosi, ma si sono lasciati molto prima. Adesso è single e in cerca d’amore. E’ diventato noto grazie alle ospitate da Barbara D'Urso.

Mariana Falace, 23 anni, di Castellammare di Stabia. Modella, laureata alla Pegaso (anche se dice che si tratti dell'Università Federico II). Il suo sogno è quello di fare carriera nel cinema e diventare attrice: nel corso degli anni ha già collezionato diverse esperienze all’attivo nel mondo dello spettacolo.

Alessia Prete, 22 anni, di Torino. È single e fa la studentessa, ma ha più di un’esperienza nel mondo dello spettacolo: ha lavorato per diverse pubblicità e ha partecipato al concorso "Miss Italia".

Alberto Merzetti, 34 anni, di Viterbo. È single e noto come il “Tarzan o il biondo di Viterbo”. È cacciatore di donne e nasce ricchissimo, ma ha perso quasi tutto. Partecipa al Grande Fratello per guadagnare bene e ripianare tutti i debiti accumulati. Nella Casa si è gia fatto conoscere bene come "provocatore"

Lucia Orlando, 28 anni, di Roma. È single e per ora non cerca l'amore. Fa la commessa in un negozio, ma il suo sogno - ha rivelato - è quello di aprire una galleria d'arte. Ha un carattere molto introverso e a primo impatto non piace.

Simone Coccia Colaiuta, 34 anni, abruzzese de l'Aquila. È divorziato e fidanzato da 4 anni con la senatrice del Pd Stefania Pezzopane, 23 anni più grande. Faceva lo spogliarellista e ha partecipato a numerosi programmi tv. Nella Casa ha già fatto parlare di sé per le presunte avances alla nuora di Gino Bramieri, Lucia.

Lucia Bramieri, 57 anni, di Milano. È single e nota alle cronache per come ha difeso la memoria del suocero Gino Bramieri. Molto legata al marito Cesare, non si è ancora ripresa dalla morte di quest’ultimo avvenuta nel 2008.

Il trio dei super boni con Filippo Contri (il primo a destra) 25 anni, di Roma. Single e benestante, fa il consulente finanziario e tre anni fa ha perso il padre diventando il punto di riferimento della famiglia. È alla sua prima esperienza televisiva però la madre lavora a Canale5. Valerio Logrieco (al centro)29 anni, di Bitonto. Fa il modello a Milano e ha vissuto a lungo a Londra. È single, timido e riservato. Ha partecipato a diversi programmi di Mediaset. Simone Poccia (il primo a sinistra) 25 anni e single ma è stato il primo eliminato dal reality nel corso della prima puntata.

Veronica Satti, 28 anni, di Genova. Fidanzata con Valentina da 2 anni. È la figlia di Bobby Solo e della corista Mimma Foti. Il padre l’ha abbandonata quando aveva 14 anni. Sogna di riabbracciare il padre al GF, ma il cantante ha già detto no.

Baye Dame Dia, 29 anni, di Roma. Italoafricano, è single e fa l’addetto alle vendite di giorno, mentre di notte si traveste da drag queen al Muccassassina. La famiglia naturale lo fece adottare in Italia per dargli una vita migliore. Al GF vuole dimostrare la sua italianità.

Aida Nazir, 43 anni, spagnola. Il ciclone entrerà la prossima settimana. In Spagna è famosa per la partecipazione ai reality. Sostiene di aver detto no a Marco Ferri, ex naufrago dell’Isola, ai tempi del GF iberico.