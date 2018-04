Al Grande Fratello una chiacchierata si trasforma in una rivelazione hot di Alberto Merzetti, il Tarzan della Casa di Cinecittà: "Io le donne le faccio venire anche solo con il petting". Il sole primaverile dà alla testa al biondone di Viterbo che suscita i commenti ironici dei compagni di gioco per la convinzione con cui parla di se stesso.

Luigi Favoloso, fidanzato di Nina Moric, coglie subito la palla al balzo e rivela: "Non sapete ieri notte cosa ha detto: non mi fidanzo perché non trovo una bella come me. Se trovassi una me al femminile la sposerei subito". E sempre il 34enne parlando delle sue conquiste rivela particolari intimi della sua vita sessuale poco graditi ai coinquilini della Casa più spiata d'Italia: "Aho' io una donna la faccio venire solo con il petting, vo' giuro, solo con il petting". Lucia Orazio e Luigi Favoloso gli consigliano di non esagerare, mentre Lucia Bramieri lo rimprovera: "Moderati, siamo ancora in fascia protetta". "Perché, cos'ho detto?! Lo vedi questo…" tenta di giustificare l'uscita fuori luogo. Alessia lo minaccia: "E basta, ti nomino la prossima volta". Ma Alberto le ricorda: "Non vi fissate con le nomination. Non decidiamo niente noi, decidono tutto le persone fuori”.