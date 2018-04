Grande Fratello 15, Lucia Bramieri fa già arrabbiare tutti. Lite furiosa con Danilo Aquino

Tre giorni di Grande Fratello e Lucia Bramieri ha già litigato con mezza Casa. Dopo Alberto Merzetti, è la volta di Danilo Aquino. Il romano non ha mandato giù una battutaccia della vedova Bramieri (“mani piccole, pis***o piccolo”) e ha innescato una pesante quanto inutile polemica. La gieffina si è difesa con le unghie e con i denti, ma alla fine in lacrime ha detto: “Me ne vado, questo è un gioco al massacro”. Luigi Favoloso si è schierato con la Bramieri.

Ieri sera, Lucia Bramieri e Danilo Aquino stavano parlando in salotto insieme ad altri concorrenti quando il 31enne romano è tornato su un episodio delle prime ore che lo aveva infastidito: “Marchi molto che hai 57 anni, che sei la signora Bramieri, ma quando ho fatto quello scherzo a Valerio e Simone, ho fatto una battuta che non ci stava. Io con te non mi sarei mai preso una confidenza così. Una signora vera una battuta del genere non la fa. Volevo risponderti ‘la signora Bramieri dice str**zate’. Ci guardavano milioni di italiani. Ho accettato la battuta, ti sto dicendo cosa ho pensato, non te lo posso dire?”

La Bramieri è rimasta sorpresa: “Non aggredisco per prima, posso sbagliare. Era una battuta, si stava scherzando, il contesto era goliardico. Non ti ho mancato di rispetto. Tu non mi dare confidenza e io non te la do, così abbiamo risolto. Anche quello che dicevate voi era scherzoso. Però sei permaloso, era una battuta, niente di personale, era evidente. Ne prendo atto”. Ma Danilo ha continuato finché Lucia non è esplosa: “Tu hai deciso di rompermi i c***i! Dillo, devi dire la verità, non è che non corre buon sangue tra di noi, io ti sto proprio sul ca**o. Io non ti ho fatto nulla, adesso me ne vado e ti faccio urlare da solo”, “Mia madre non si sarebbe mai permessa di dire certe cose” e Lucia: “Tu sei un maleducato e un cafone”. La discussione è degenerata con Danilo che l’ha appellata: “Bella mia…” e quella: “Bella lo vai a dire a tua sorella non a me. Io non sono sorda, ho sentito cosa hai detto. Scusa un paio di ciufoli, tu mi dai molto fastidio. Il gioco è bello quando dura poco. Tu hai deciso di rompermi i c***i tutti i giorni”.In quel momento il GF ha fatto risuonare la sirena che annuncia la separazione dei due gruppi e in pratica sancisce la fine delle diretta notturna, ma Luigi Favoloso, il fidanzato di Nina Moric, ha volto prendere posizione: “Danilo, ti posso dire una cosa davanti a tutti? Non sono quello che a uno dice una cosa e a un altro, un’altra. Lei avrà sbagliato, ma tu stai esagerando. E’ una persona più grande e le stai mancando di rispetto. Comunque siano andate le cose, merita rispetto”, ma Danilo si è alterato: “Ma che vuoi? Vuoi fare sempre da paciere”, “Sì, voglio fare da paciere, perché non posso farlo? Tu ce l’hai con lei perché ti ha fatto una battuta. Perdonala per una cosa che ha fatto dopo 12 ore!”. In sottofondo si sentiva la Bramieri: “Io me ne vado a casa, questo è un gioco al massacro e io non ci sto. Me ne vado. Questo non fa parte del gioco. Domani vado in confessionale e glielo dico”.