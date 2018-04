Grande Fratello 15, Lucia Bramieri e Simone Coccia sparlano di Danilo: "Tra un po' si picchia con tutti"

Lucia Bramieri, grande protagonista del GF. In attesa del quiz con i coinquilini, ha chiacchierato con Simone Coccia Colaiuta, il baby fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane. Il tatuato Simone ha detto: "Danilo dura poco se continua così" e la Bramieri: "Si autoincensa".

Simone pare proprio non gradire l'ego smisurato di Danilo Aquino, il romano tecnico di elettrodomestici: "Dice sempre 'perché io, perché io' e basta. Lui dice che va a difendere la vecchietta e perché io no? Fa sempre così... chi si loda si sborda, se comincia a fare il fenomeno, mi girano. Io sull’educazione e sul rispetto non transigo. La prepotenza non va bene. Se continua così tra una settimana si picchia con tutti, comincia a essere pesante. Dura poco".

Poi Simone si blocca nel timore che Danilo abbia ascoltato: "Devo stare attento a come mi muovo. Io mi sono rimesso in piedi da solo, mi ero iscritto anche all’Università, ma con il lavoro ho dovuto lasciare, la mia scuola è stata la strada. Finché si scherza con Danilo, ci vado d’accordo, ma non mi piace quando dice parolacce. Un uomo o una donna che dice parolacce, mi casca. Non serve dire cento volte la giorno ‘ se vedo una donna picchiata, intervengo”, perché io non lo farei?" e la Bramieri gli dà ragione su tutto: "C’è qualcuno che lo ascolta, ha la pazienza di sopportarlo, che riesce a entrare in sintonia con Danilo. Lui si auto incensa. Chi si loda si imbroda, è proprio vero".