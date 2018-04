Angelo Sanzio, il Ken italiano, sta conquistando un po’ tutti nella casa del Grande Fratello. In particolare, si è confidato con Luigi Favoloso, fidanzato di Nina Moric e candidato con CasaPound alle ultime elezioni ricordando quanto abbia sofferto in passato per la sua omosessualità.

“Da quando ho cinque anni sono stato etichettato come il gay della situazione perché facevo danza, col passare degli anni credevo che i miei compagni di scuola cambiassero – ha dichiarato Angelo -. E invece sono stato picchiato alle superiori dai bulli, sono stato emarginato e picchiato. Ho sempre denunciato al preside queste botte, ma quando queste persone le incontravo per strada era tosta”.