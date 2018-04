Al Grande Fratello gli insulti dei concorrenti contro Fedez, Biagio Antonacci e Arisa

I concorrenti del Grande Fratello hanno gusti musicali molto precisi. Danilo Aquino, Filippo Contri, Luigi Favoloso e Simone Coccia, spiaggiati a “Lido Carmelita” hanno parlato di musica finendo per dare giudizi durissimi: "Fedez? Ma che è musica quella?”. "Arisa? Una cantante maledetta e Biagio Antonacci è finito 10 anni fa".

Il sole e le chiacchiere tra i coinquilini del GF offrono sempre nuovi punti di vista. Filippo Contri stava parlando degli artisti italiani quando l’argomento è finito sui gusti musicali: “Nooo, Biagio Antonacci non mi piace più, è finito 10 anni fa dal punto di vista discografico”.

A Danilo piace molto la voce di Arisa, ma sempre Filippo: “A me non più, nasconde qualcosa, come giudice di X Factor non mi è piaciuta. Sai come fosse un’artista maledetta”. Ne hanno anche per Fedez e Luigi: “Ma dai!!! La chiami musica quella? Va bene tutto ma fino a un certo punto”. E Danilo: “Lui è normale rispetto ad Arisa, ma è maledetto da noi!”. Simone Coccia replica: “Beh però è fra i 30enni che fanno musica più ricchi del mondo. Ha un giro di 10 milioni l’anno” e Filippo: “Infatti, fatico a giudicare in maniera negativa chi è stato così in gamba”. E di nuovo Danilo: “Se entra lui in casa mi freezzo da solo da quando arriva a quando se ne va”. Su un nome erano tutti d’accordo: Vasco Rossi.