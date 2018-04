Al Trono Over scontro Giorgio Manetti-Gianni Sperti. Il cavaliere fiorentino frequenta con scarso entusiasmo Alessandra, la signora decide di volare verso altri lidi e Manetti la prende malissimo. Poi rivolto a Gianni: “ho pensato di andare via per la tua gioia" e Sperti: “Ma chi se ne frega! Quanta importanza ti dai". I botta e risposta vanno avanti per tutta la puntata finché Giorgio zittisce Gemma: "Taci che hai allargato le gambe in passerella".

"Fly down"

Giorgio Manetti e Alessandra sono seduti l’uno di fronte all’altro e lei lo accusa di avere poco interesse a conoscerla perché fuori dagli studi ha rapporti con altre donne. Il gabbiano prova a intavolare una delle solite spiegazioni arzigogolate sul suo modo di amare (qualcosa di incomprensibile al genere umano), ma Gemma Galgani lo interrompe e gli dice di far presto. Manetti non ci sta a tornare nei ranghi anonimi del parterre: “C’è gente qui che ci tiene ore e ore a ripetere le stesse cose e quando tocca a me devo far presto?! Perché io devo stringere? Se non vi interessa, tappatevi le orecchie. Ho diritto anche io di parlare Non ho mai fatto mistero di avere rapporti intimi altrimenti sarei un frate. Alessandra c’è qualcosa che cerco e che in te non trovo. E’ arrogante dire ‘non mi cerca perché ha altre relazioni’”, ma la dama gli fa notare che avrebbero potuto parlarne e che non si è sentita capita, ma giudicata in modo severo. Giorgio riprende il discorso su se stesso: “Mi sono chiesto se la mia permanenza qui ha ancora un senso, potrei andar via, una cosa che farebbe molto piacere a Gianni” e l’opinionista: “Non è vero, che tu ci sia o non ci sia non mi fa né caldo né freddo”, “eh non mi pare”, “Ma che me ne frega! Tu pensi di essere troppo al centro dell’attenzione. Cosa c***o vuoi che me ne freghi se ci sei o no?” e il fiorentino urla: “Ci hai massacrato con Anna. Due p**e così con Anna”.

Anche Gemma vuole dire la sua sul rapporto tra Giorgio e Alessandra... #uominiedonne pic.twitter.com/4EMP4YdQ1s — Uomini e Donne (@uominiedonne) 20 aprile 2018

Sperti però vuole sapere se interrompe le conoscenze di letto quando frequenta stabilmente una persona: “Li chiami in un momento di buco? È giusto che chi ti viene a corteggiare sappia che te fuori frequenti altre donne”, “Beh ma è giusto che una donna lo sappia. Deve sapere se sei stato con qualcuna due giorni prima”, replica l’opinionista. Giorgio imputa alla bella dama di cercare un compagno e non la realizzazione personale. Vuole una persona più forte e pensa che Alessandra non lo sia. Ma di nuovo Gianni Sperti: “era la risposta più giusta da dare. Si viene qui per cercare un compagno o una compagna. Ma lui non la cerca perché ce l’ha già”. Il gabbiano ha pure eliminato le foto fatte insieme e la dama è decisa a passare oltre: “Se vuoi riderci su, fai pure, ma tu con il tuo modo di fare piano, piano mi hai portato al disinteresse”. Manetti è borioso, si sente la principessa rinchiusa in una torre d’avorio e per questo non si aspetta il benservito di Alessandra. Ma prima deve fronteggiare il ritorno alla carica di Gemma Galgani che lo pungola sulla possibile gelosia delle donne che frequenta: “Ma cosa dici? Maria, questa mi viene a una cena, mi si butta sulle ginocchia e mi dice cosa si fa stasera? Ma dopo due anni che mi infama, cosa pretende? Io vado a letto da solo, ti brucia eh? Secondo voi è un comportamento consono di una donna a una cena o di allargare le game sulla passerella e dire ‘non sto imitando Sharon Stone’? e io dovrei eccitarmi? Sono atteggiamenti che odio. Le principessine mi rimangono sul gozzo”. Quando riprende il discorso con Alessandra, Giorgio fa una serie di complimenti che preludono a un altro addio, ma Sperti: “Le canzoni che ti manda sono una compilation già pronta” e quello: “Facci ascoltare le tue”, “Non sono qui per cercare una donna. Fatti i c**i tuoi!”, “Come sei educato”. Manetti è furioso perché il pubblico applaude tutti tranne lui. Non si sente amato e osannato. La cosa gli dà terribilmente fastidio e non riesce a nasconderlo.

Maria de Filippi che ha ascoltato con calma mette la parola fine. E Sperti: “Brava Alessandra perché hai amor proprio”. Quando Maria rivela che la dama vorrebbe conoscere un altro uomo in studio, il gabbiano sbatte le ali iracondo: “Senza sapere le mie intenzioni?”, “Le tue decisioni me le hai fatte capire ampiamente, me l’hai dimostrato. Ma cosa ti dà fastidio che hai fatto di tutto per non conoscermi?!”. E Sperti lo demolisce: “E’ solo una questione di amor proprio. Lo ha sempre fatto lui con le donne e andava bene, quando lo fa una donna con lui non è più giusto”. Giorgio non ci può credere di essere stato scaricato: la caduta del divinucolo.