Natalie Portman rifiuta il premio Nobel ebraico: "Eventi troppo dolorosi"

L'attrice Natalie Portman ha annullato una visita in Israele che aveva in programma a giugno, durante la quale avrebbe dovuto ricevere un premio, a causa dei recenti eventi "estremamente dolorosi" per lei relativi al Paese. Lo ha annunciato la Genesis Prize Foundation, l'organizzazione che avrebbe dovuto premiarla, che ha spiegato di essere stata informata da un portavoce dell'attrice 36enne nata a Gerusalemme. La Portman non ha voluto specificare a cosa si riferisca esattamente, ma ha detto di "non avere altra scelta se non cancellare la cerimonia prevista per il 28 giugno".

L'attrice avrebbe ricevuto quello che viene chiamato il Premio Nobel ebraico. La fondazione ha commentato la rinuncia della Portman dicendo che la considera "un essere meraviglioso" e che "rispetta il suo diritto nell'essere in disaccordo con le politiche del governo israeliano".