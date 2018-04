È morto a Muscat, in Oman, a soli 28 anni il noto produttore discografico e dj svedese Tim Bergling, in arte Avicii. Ad annunciarlo è stato un suo rappresentante senza specificare la causa del decesso.

Avicii è stato un pioniere della musica elettronica e ha vinto due Mtv Music Awards, un Billboard Music Award e ha conquistato due candidature ai Grammy. In passato aveva avuto gravi problemi di salute a causa di un consumo eccessivo di alcol: prima una pancreatite poi la rimozione della cistifellea lo avevano costretto a interrompere il tour mondiale nel 2014. Non è chiaro tuttavia se il decesso possa avere legami con questo tipo di problemi di salute.

"È con profondo dolore che annunciamo la perdita di Tim Bergling, anche noto come Avicii. La famiglia è devastata e chiediamo a tutti di rispettare il loro bisogno di privacy in questo momento difficile. Non saranno rilasciate altre dichiarazioni", ha fatto sapere il suo rappresentante.

Tra i suoi brani più famosi ci sono Levels, Hey Brothers e Wake me up. A fine 2016 si era ritirato dalle scene, ma prima di allora era fra i dj più pagati al mondo: secondo Forbes, ricorda il sito americano Tmz, nel 2014 aveva guadagnato 28 milioni di dollari. Il suo ultimo post su Instagram risale a oltre due settimane fa, quando era in California.