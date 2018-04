Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo, ha dichiarato di essere andata al Grande Fratello nella speranza che il padre le faccia una sorpresa e la riabbracci. La ragazza ha già raccontato a mezza casa del GF15 cosa è successo: “Mio padre mi ha abbandonato, ma non so perché. Che male può avergli fatto una ragazzina di 13 anni?". Il noto cantante non vede la figlia da oltre 10 anni, ma l'appello non è piaciuto né a lui né al suo avvocato.

Bobby Solo, al settimanale “Spy”, ha dichiarato: “Sono contento ottiene successo con il Grande Fratello, anzi mi auguro che vinca il reality se mia figlia Veronica e guadagni i 100mila euro del premio. Sarei felicissimo. Io ho raggiunto la popolarità cantando “Una lacrima sul viso” e non ho mai sputtanato le persone. Invece ora si sta tentando di demonizzare un padre che non ha nessuna colpa. Ho mantenuto questa ragazza, senza farle mancare nulla, fino all'età di 20 anni, ma sono 15 anni che non le parlo se non attraverso le denunce e gli avvocati. Parlare di ricongiungimento ora mi sembra ridicolo. E poi i ricongiungimenti si fanno di persona, non in tv". Su Twitter, l’avvocato ha rivelato di aver seguito tutta la vicenda e di dare ragione esclusivamente al suo assistito.