Al Grande Fratello 15 è una strategia continua. Il super bono Valerio Logrieco ha attaccato il rivale Filippo Contri: “È un esibizionista, fa il protagonista”. Intanto Baye Dame punta il dito contro Lucia Bramieri: “Ha fatto la sceneggiata con Alberto”.

Gli inquilini del Grande Fratello credono di conoscere molto bene i meccanismi televisivi e con comportamenti più o meno genuini cercano di mettersi in mostra e denigrare i rivali. Valerio, in nomination, isinua con Mariana che Filippo stia facendo il furbo: “E’ un esempio stupido però ti dice quanto lui faccia il protagonista, stia giocando bene. Stavo facendo la pasta quando è arrivato lui e si è messo a lavorare a favore di telecamera. Si mette in mostra per farsi vedere a casa, per far vedere quanto è bravo. Io non sono così, ammetto che lui sta giocando meglio di me, ma io non riesco a fare come lui. E non è la prima volta”, Mariana gli consiglia di dirlo in confessionale e quello: “Ma che vado a dire? Che lui gioca e fa di tutto per mettersi in mostra? Che odio le perosne che si mettono in mostra? Sembra una ca***a, ma anche quello che dicono gli altri in confessionale è importante. La gente a casa si fa un’idea, fa molto. Io non voglio farmi strumentalizzare, va benissimo quello che sto facendo. Chi mi conosce sa che non ho bisogno di fare il personaggio per forza. Ieri sera ho voluto far divertire voi, ma era una cosa spontanea. Non penso a quello che mi aspetta fuori lavorativamente parlando però alla gente può essere piaciuto aver visto altri lati di me e se dovessi uscire sarei soddisfatto del percorso fatto”. E Mariana: “Dille queste cose in confessionale, devi trasmettere le tue sensazioni”.

In un’altra parte della casa, Baye Dame parlando con Lucia Orazio si lamenta del comportamento di Lucia Bramieri: “Mamma mia, qui vedo tanta voglia di protagonismo, ma tanta. Anche Lucia che ieri ha fatto quella sfuriata ad Alberto… dai... l’ha fatta dopo che in tre lo avevano attaccato. Lei ne ha approfittato per mettersi in mostra”.