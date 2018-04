Grande Fratello 15, la sfilata degenera e diventa hot: inquilini nudi e scatenati

Inquilini scatenati e nudi: il Grande Fratello è costretto a richiamarli: “Copritevi”. La produzione aveva fornito materiale ai concorrenti del GF per fare una sfilata in costume, ma ben presto il clima con i piccoli lord di Cinecittà è degenerato e in pieno pomeriggio si sono viste parti di lato B e si sono sentite diverse volgarità.

Make up e giusto outfit...

In Casa è tempo di sfilare... #GF15 pic.twitter.com/04XHsDLrMB — Grande Fratello (@GrandeFratello) 20 aprile 2018

Sono stati richiamati di corsa e i ragazzi hanno assunto un atteggiamento più consono. Filippo Contri e Danilo Aquino hanno chiarito al resto del gruppo: “Siamo troppo volgari dicono, è pomeriggio, per questo ci hanno fatto rivestire”.