Tutti contro "Tarzan", lite furibonda nella Casa del Grande Fratello

Tutti contro uno. Ieri sera è andata in onda la seconda furibonda lite del Grande Fratello 15 iniziato solo martedì. Da Danilo Aquino a Matteo Gentili passando per Lucia Bramieri ce l'avevano tutti con Alberto Merzetti. La Bramieri è sbottata: "Hai rotto!".

Il biondo 34enne sta giocando duro (anche se ha chiesto di lasciare il reality, ma sarà sincero?) e alimenta polemiche e nervosismo con le sue sparate. Per tutto il giorno ha dato lezioni di vita ai coinquilini intromettendosi in discorsi dove non c'entrava.

Ieri sera, la Bramieri gli ha risposto a muso duro: "Lasciaci vivere, fai il tuo gioco e basta. Oddio, guarda ce l'avevo qua. E cavolo qui non abbiamo bisogno di un maestro, è da stamani che parli, parli, parli e non si capisce cosa vuoi dire. Tu non sai niente di noi, nulla di nessuno di noi. Ma tu cosa ne sai delle nostre vite?!".

Alberto ha continuato la provocazione: "Ma non capisco, che ho detto, oh? Ma perché fai così? Ti ho fatto pure i complimenti. Ho detto che sei una donna in gamba, intelligente". E Lucia Bramieri: "Io non li voglio i tuoi complimenti. A me basta che taci e chiudi quella tua bocca. Sono stufa di sentirti. Basta è da stamani che vai in giro a dire tu sei buono, tu sento che sei agitato, tu devi fare il modello. La devi piantare. Stai diventando pesante. Gli altri non te lo dicono, ma io ho il coraggio di dirtelo, tutti si sono rotti i c***oni di te!".