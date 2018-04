Alberto Merzetti, il concorrente del Grande Fratello 15, ha chiesto ufficialmente di abbandonare il reality di Cinecittà.

Il "Tarzan di Viterbo", grande provocatore e al centro dell’ultimo litigio con mezza casa, è andato in confessionale e ha chiesto di uscire perché ha capito di aver commesso un errore a partecipare al Grande Fratello. Ai coinquilini ha spiegato: “Per me uscire oggi oppure uscire tra due settimane sarebbe lo stesso. Ho vissuto le emozioni che volevo ma ho capito che non sono interessato ad andare avanti. Sono troppo vero, non giudico voi ma per me le cose stanno in questo modo. Purtroppo c’ho altri valori, altre credenze, purtroppo non credo nel mondo dello spettacolo. Ho valori eccelsi. Non so che cosa mi diranno io intanto ho fatto la mia proposta”.