È morto, all'età di 61 anni, il ballerino e coreografo Marco Garofalo, noto anche al grande pubblico grazie al ruolo di insegnante ad Amici di Maria De Filippi. Nato a Roma, inizia a studiare danza all'età di 21 anni con Enzo Paolo Turchi. Debutta in televisione in Ma che sera con Alighiero Noschese e Raffaella Carrà. Dal 1989 inizia a lavorare come coreografo per show televisivi. La sua prima esperienza è la riedizione di quell'anno di Lascia o raddoppia?.

In seguito il coreografo realizzerà oltre settecento balletti per programmi come Buona Domenica, Bellezze sulla neve, Occhio allo specchio!, Fantastica italiana, Ciao Darwin, Luna Park, Re per una notte e L'eredità, collaborando con ballerini e showgirl come Lorella Cuccarini, Lorenza Mario, Mia Molinari, Fabrizio Mainini, Matilde Brandi, Heather Parisi, Laura Freddi, Natalia Estrada e Silvio Oddi.

Nel 2009 e nel 2010 è insegnante/coreografo di danza moderna nel programma Amici di Maria De Filippi. Il nuovo direttore artistico di Amici, Luca Tommassini, ricorda il collega e amico su Instagram: "Qualche settimana fa ho rivisto Marco dopo tanti anni... felice di poter lavorare ancora nonostante la malattia... felice di essere nel cuore di Maria che non lo ha mai dimenticato... nessuno potrebbe mai dimenticare quel ragazzo "Pasoliniano" che io ho conosciuto quando avevo 9 anni... un amico, un maestro... ciao Marco".

A ricordare Garofalo tanti personaggi del mondo dello spettacolo e della tv. Dai volti di Ballando con le Stelle Carolyn Smith e Ivan Zazzaroni fino ad Anna Tatantagelo.