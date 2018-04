La star di Hollywood sceglie la Formula E

Una serata di gala a Los Angeles all’insegna dell’eleganza, della velocità e della sostenibilità con in primo piano una star di livello mondiale. E’ la carta d’identità dell’evento esclusivo nel quale Nissan e Margot Robbie, ambasciatrice dell’azienda per i veicoli elettrici e la sostenibilità, candidata agli ultimi premi Oscar e protagonista in questi giorni nelle sale italiane con il film "Tonya", hanno celebrato l’ultima tappa del tour organizzato per promuovere l’ingresso nel Campionato di Formula E ABB FIA dalla stagione 2018/19. La prossima sarà la quinta stagione di un campionato che, nell’ultima tappa di Roma svoltasi sabato scorso 14 aprile, ha fatto registrare un grandissimo successo di pubblico con oltre 30 mila spettatori mostrando le enormi potenzialità delle vetture elettriche. Il via è in programma a dicembre 2018 e la competizione toccherà alcune delle principali città del mondo, tra le quali New York, Parigi, Berlino, Roma, Zurigo e Hong Kong. Dopo la presentazione della livrea al Motor Show di Ginevra e la prima apparizione statunitense al Salone di New York, la vettura di Formula E ha partecipato a questo evento esclusivo insieme a molte illustri personalità di Los Angeles. Margot Robbie ha contribuito alla presentazione della vettura agli ospiti, parlando della sua esperienza come proprietaria di un veicolo elettrico.