Il cast del Grande Fratello 15, composto da amici, parenti, conoscenti e opinionisti di Barbara d’Urso, sta già dando le prime soddisfazioni notturne nonostante la diretta stacchi alle 2 di notte (la rivolta web per questa scelta è dietro l’angolo).

Baye Dame ha disintegrato Patrizia, la vip con i soldi di papi, Lucia ha detto in faccia a Mariana che le sta sulle scatole e Veronica si aspetta grandi successi lavorativi dopo il GF. Ecco cosa è successo la prima notte all’interno della Casa di Cinecittà.

In gioco non sono i “morti di fama”, che già sarebbe qualcosa, ma gente in cerca anche solo di 15 minuti di visibilità. La domatrice Carmelita ha preso in prestito parti di programmi diversi (Riccanza, GFVip, GFVip spagnolo, Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Il Boss delle Cerimonie, Chirurgia estrema) e li ha fusi nel suo circense Grande Fratello.

Patrizia Bonetti, l’italocubana ex fidanzata di mezza Italia che “conta” (per intenderci stava con Ricucci, ex marito della Falchi, è finita in Tribunale e in qualche modo c’entra pure il figlio di Ricucci), colei che “sente molto il peso delle aspettative del padre, ma viaggia con la carta di credito dei genitori” sta sulle scatole a mezza casa e ha già litigato con Baye Dame Dia, la drag queen del Muccassassina, locale cult di Roma. La giovane, che si muove sui tacchi pendendo come la Torre di Pisa, ha usato il pane per fare un paio di occhiali a Valerio e Baye Dame non l’ha presa benissimo: “Scusate, non voglio fare il moralista rompipalle, però non ce la faccio a vedere ‘sta roba, c’è gente che muore di fame e voi state a giocà col pane. Siamo in televisione e questo è il messaggio che date”. Patrizia non ha chiesto scusa: “Non avevo intenzione di buttarlo. Lo mangio il pane, ma potevi dirlo in un altro modo. Non ho mica buttato una pagnotta di pane nel cesso, stiamo calmi” e a Valerio: “Doveva venire a farmi la frase da moralista, c’è modo e modo. Siamo tutti bravi a creare le polemiche. Ma te pensa questo se deve rompermi il ca**o. Ora perché viene dal Senegal… Mi sta sul c***o”. Nel frattempo Baye Dame ha raccontato l’episodio al resto del gruppo aggiungendo “sta mong****de”. Peggio è andata quando lui ha provato a chiarire: “Ti chiedo scusa per il modo in cui mi sono rivolto però mi ha dato fastidio, non è bello vedere una 30enne che gioca con il cibo e se lo mette in faccia”, ma Patrizia: “Tesoro mio, ne ho 22”, “Beh, allora te li porti male!”, “Pure tu” ha controreplicato muovendo i capelli da destra a sinistra e viceversa (suo marchio di fabbrica) e l’afroitaliano: “Amore, sbattiti di meno che ti porta la testa”.

Non è nata una simpatia neppure tra Lucia Orlando, commessa di Roma e Mariana Falace, la ragazza di Castellammare di Stabia che racconta di essersi laureata alla “Federico II”, ma è diventata dottoressa all’Università telematica Pegaso. Mariana, wags mancata di un calciatore del Napoli, è in cerca di alleanze che fatica a trovare. Valerio, a rischio eliminazione, ha chiesto a Lucia quali fossero le sue prime impressioni e la romana: “E che te devo dire… se a me una persona a pelle non piace, non piace”. Mariana ha drizzato le orecchie perché sa di avere un impatto negativo sulle persone: “Io ti sto sul c***o vero?”, risposta:“Sì”.

Gloria social anche per Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo che è andata al GF per riallacciare un rapporto con il padre e che inganna l’attesa così: “Lo sappiamo tutti quali opportunità lavorative ci aspettano una volta usciti da qui”. E poi farfuglia discorsetti e banalità. E’ già a rischio spedizione Prime su Marte.



Durante la diretta notturna c’è stata anche la prima censura. Luigi Favoloso, fidanzato di Nina Moric e candidato CasaPound, e Filippo Contri, il superbono che non è mai stato in tv, ma la cui mamma lavora ad “Avanti un altro” su Canale 5, stavano chiacchierando in salotto. La discussione è finita sulle famigerate confidenze di Bettarini a Clemente Russo (“le avrei staccato la testa, frocio, friariello”) e il GF ha prima censurato e poi chiamato in confessionale i due inquilini.