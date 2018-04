Uomini e Donne, Tina Cipollari scatenata mostra il seno e spoglia Gemma Galgani

Al Trono Over di “UominieDonne”, un’esuberante Tina Cipollari sente aria di primavera e ne combina di tutti i colori. Prima spoglia Gemma Galgani per dimostrare che ha il reggiseno imbottito, poi attacca Riccardo Guarnieri, l’incontentabile corteggiatore di Ida Platano. New entry: Marco, ex spogliarellista desideroso di conoscere Gemma.

“Benvenuta primavera”

Maria De Filippi comincia la puntata con un RVM di Gemma Galgani che ricorda la Pasqua passata con Giorgio Manetti. Il gabbiano gonfia il petto, gli opinionisti temono una ripresa della storia-non-storia, a casa siamo già pronti a infilare la testa nel forno a gas, ma Maria De Filippi concede due minuti di sfogo e butta giù la serranda: “C’è un uomo che vuole conoscerti”. Entra Marco, 57 anni, stivali da rodeo e svariati anni più giovane della dama torinese che rimane a bocca aperta come il pubblico in studio. Gli occhi brillano quando viene a sapere che l’uomo viene da Cecina, ama gli animali, fa il personal trainer ed è un ex spogliarellista: “Costruisco corpi”. Tina è scatenata: “Allora con Gemma avrà un gran lavorone da fare”. E ancora: “Ti seguo da tanto tempo”e Tina: “Sì da quando era piccolino”. Marco rivela: “Gemma sei bellissima dentro, sei intrigante e sempre sorridente”. Come ha fatto a perdersi il lacrimatoio per Giorgio? Mistero. Intanto la Cipollari si alza e se ne va. La conoscenza prende una deriva pericolosa perché Tina dà vita a uno show senza precedenti: “Chissà che notti infinite mi aspettano, ha pensato vedendolo. Sei pronta? Hai la lingerie giusta? Il pizzo nero?”. Quello che succede poco dopo ha dell’incredibile, roba da “ho visto cose che voi umani…”: Tina si mette a 90°, abbassa il collo del vestito e mostra il decolleté a tutto lo studio (non una ma cinque, sei volte) per confermare che ha una sesta vera. La De Filippi non sa se ridere o piangere: “Ma cos’ha? Ha bevuto? Non inquadratela” e quella: “No Maria, Gemma deve fare il test. Deve dimostrare di non avere l’imbottitura. Sono due giorni che la vedo più gonfia”. Cerca di spogliarla arrivando a molestarla platealmente.

Il teatrino va avanti con il corteggiatore Marco: “Ci dai un assaggio del tuo lavoro da spogliarellista?”, ma l’uomo imbarazzato: “Il passato è passato. L’ultima volta che mi sono spogliato è stato a 55 anni. Il mio cane Achille ha un brutto male e quindi ha sospeso le esibizioni. Ora sono qui per Gemma e voglio dimostrarle che mi interessa solo lei e che ho chiuso con il passato”. La Galgani si commuove. Sai che novità. L’opinionista non si placa: “Gianni aiutami a spogliarla”. Poi la rincorre nel backstage, la tocca, la butta a terra pur di strapparle il reggiseno, Gemma ridacchia (evidentemente il gioco la diverte). Noi meno, per niente.



“I Planieri” capitolo 200

Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno trascorso due giorni insieme in Puglia. Il loro amore avanza come una barchettina di carta in un lavandino. La Platano che parla sempre immusonita e con un tono di voce da adolescente inquieta dice a Riccardo: “Non voglio diventare la tua vittima d’amore, ti chiedo cose normali che te non riesci a darmi. Ho bisogno di sentirmi dire che sono bella, che ti piaccio. E invece la cosa va scemando. Appena mi avvicino e gli prendo la mano, mi dice ‘non siamo una coppia pubblicamente’. Ti ho dato tempo ma non posso dartene ancora. Lui ce l’ha ancora per Sossio”. Il pugliese non crede alle sue orecchie: “Ma non è vero che discutiamo per colpa di Sossio e non è vero che non ti ho preso la mano, una cosa più stupida non potevi inventarla. Ho bisogno dei miei tempi e appena faccio un passo avanti lei mi sta addosso. Mi ha fatto chiamare da una sua amica e quando poi l'ho cercata mi ha risposto 'che non aveva altro tempo da darmi'. Aveva aspettato troppo”.

Suonano sempre lo stesso disco: lei cerca amore, lui cerca tempo. Lei vorrebbe che tutto tornasse come prima, lui pur di stare tranquillo la blocca in chat (alimentando i sospetti di Ida). E ci ripensa Tina a dire la verità: “Tu sei un farabutto, ti stai approfittando di Ida che è innamorata. Ma te, Ida, ce la fai o no a mandarlo a quel paese? E basta!”. Stessa opinione di una dama seduta nel parterre con due hula hop al posto degli orecchini. Tra i cavalieri rumoreggiano Angelo il napoletano che fa le pulci agli altri ma non frequenta ancora nessuna dama e Sossio. Il pugliese si fa prendere dai soliti 5 minuti di nervosismo e se ne va. Ida e Riccardo due immaturi, la serie.