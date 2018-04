Il Grande Fratello della D'Urso parte bene e batte il GF14

Il ritorno del Grande Fratello versione originale ha debuttato con 3.598.000 telespettatori e il 22,6% di share. L’ultima edizione, tre anni fa, catalizzò l’attenzione di 3.428.000 spettatori e il 19,21% di share (molto meglio andò negli anni precedenti) e fu record negativo. Ha perso di un soffio con “Nostro Amore 80” su RaiUno che ha conquistato 3.686.000 italiani per il 15,45% di share. Dunque l’esordio dell’asso pigliatutto Barbara d’Urso è stato assolutamente positivo considerando che il “kick off” dei reality non ha storie e dinamiche da raccontare, ma si riassume in una lunga e noiosa presentazione dei partecipanti (ieri è stato tutto abbastanza veloce). Il dato Auditel ha beneficiato anche della chiusura (da denuncia) all’1.40 proprio come l’Isola dei Famosi il giorno prima.