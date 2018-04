La prima puntata del Grande Fratello 15 scivola via tra le presentazioni dei concorrenti della Casa, pillole di gossip posizionate ad arte e doppi sensi. Ma il ritmo è collaudato, la liturgia del format rispettata e la scenografia dello studio identica a quella del GF Vip. Non sarà Nip, quest’edizione, ma è sicuramente Svip vista la presenza di diversi volti mezzi noti. E Barbara D’Urso? L’Ingresso è da diva sul red carpet: incede lenta e sicura sulla passerella del GF. Avvolta nella carta alluminio domopak con coda e guanti lunghi trasparenti alla Rossella O’Hara, urla: “Mi scoppia il cuore, siamo di nuovo insieme dopo 15 anni. Il cuore batte forte, forte”. Conduce con polso e sicurezza. Ottima anche la proprietà di linguaggio. Ha tutto sotto controllo, forse troppo. Ma la regina del trash è tornata. Promossa perché non vuole apparire per quello che non è. Eliminato Simone, Filippo e Valerio in nomination.

“Mago Merlino”

Il minimondo che da stanotte popola e cicaleggia all’interno della casa del Grande Fratello è più strampalato e caricaturale di quello di “Avanti un altro”. E’ d’Urso style: aspettative confermate come da “segnalazione” di Striscia: “Siamo sicuri che ci darà materiale per i nuovi mostri”. Altro che materiale, con il cast del GF ci fanno tutte le puntate da domani fino al 3050. Non ti riconosci nei sogni di Mariana (sui social già circolano aneddoti piccanti sulla bionda campana) o di Veronica? Ti immedesimerai in Lucia Bramieri o Matteo o Danilo, il primo concorrente del GF e spalla romanesca di Barbarella da Cologno, da Cinecittà, da Pomeriggio 5, da Domenica Live. Il reality infatti è una crasi dei suoi programmi e la conduttrice napoletana maneggia gli alambicchi meglio di Mago Merlino. Presenta subito Cristiano Malgioglio e Simona Izzo: “I miei Totò e Peppino, Bibì e Bibò” e Malgioglio: “Sono venuto per essere me stesso”. Per lui c’è il Castigatore, scongelato dal freezer del GFVip2. La Izzo osserva silenziosa il campionario.

“La corte dei miracoli”

La D’Urso parte dal “Limbo” dove ci sono i concorrenti reclutati nei casting, quelli veramente comuni. Il primo inquilino è Danilo Aquino, 31 anni da Tor Bella Monica. Di professione tecnico di lavatrici, il suo motto è “sti c***i”. E poi: “Se le ragazze sono belle? Bisogna vedere se sono belle che ballano. Se non ballano che ci fai? Fanno il concorso. Vedemo Ba’”. Conquista il web. La d’Urso lo usa come spalla comica e si gioca subito la doccia sexy con Aida Yespica, altra ex gieffina vip. Ilary Blasi sarà al settimo cielo per il “saccheggio”. In realtà deve vedere Barbie come la Robin Hood del cazzeggio: ruba ai ricchi per dare ai poveri a secco di sano casino.

Il secondo concorrente ufficiale è Matteo Gentili, 28 anni, ex fidanzato di Paola di Benedetto. Resta spaesato per tutta la sera. Fuori dalla porta rossa del GF15 c’è una varia (dis)umanità, i “bislacchi” come li chiama DdU. Vogliono entrare, ma in realtà è tutto già deciso. Varcano l’uscio Patrizia, 22 anni, super ricca di Bologna e Baye Dame, 29 anni, afroitaliano, incartato di giallo, arancione e qualche altro colore delicato: “Non seguo la moda, io faccio la moda. Quando mi insultavano, mio padre mi diceva ‘rispondi che non sei nero, sei marrone’. Aveva ragione”.

Il quinto concorrente è Simone Coccia Colaiuta, 35 anni, fidanzato da 4 anni con la senatrice Stefania Pezzopane. Lo aspetta “Lido Carmelita” cioè l’ex tugurio. Alla vista dell’ex spogliarellista da 1500 donne punzonate in costume da bagnino Bogart, come si fa a non voler bene a Barbarella? A seguire entrano Alessia Prete, 22 anni, studentessa secchiona e Mariana Starace, 23 anni, il cui piccola, quasi trascurabile debolezza è attirare l’attenzione della gente ed essere il più appariscente possibile. Subito una finta eliminazione: fuori Mariana (brava la d’Urso ad arginare gli ipocriti saluti con baci e abbracci: “Dai fate veloce, vi siete appena conosciuti”) salvata dal fidanzato della Pezzopane. Esilarante il dialogo tra i due: “Ah, te saresti il mio eroe?”, “Sì” risponde quello, che alla vista della bionda si sgonfia insieme al suo palloncino, e lei: “Oddio”. Avrebbe preferito un meteorite. Ovviamente si sprecano i doppi sensi di Malgioglio che invoca la pompetta per gonfiare decine di salvagenti, la prova da superare per rientrare in gioco. Tocca ad Angelo Sanzio, 29 anni, noto come il Ken italiano ma più femminile di Barbie. Il suo linguaggio è oggetto di studio da parte dell’Accademia della Crusca: “La casa è chicchettosissima. Top di gamma”. E Malgioglio: “Ma cos’ha in bocca? Una palla?”.

Poi i tre super boni che per partecipare al GF devono fare un massaggio a Lucia Bramieri. Ah la Bramieri! Quante soddisfazioni ci darà. Entra ARMATA di Telegatto: “Ha cominciato a miagolare, voleva venire. Sono 22 anni che stiamo insieme e non ci separiamo mai”. Un assist formidabile per la d’Urso: “Ecco adesso a casa hanno capito la tua sobrietà”. Simona Izzo la bacchetta subito: “Un gatto vero ti farebbe più compagnia. Non capisco perché ti ci sei così affezionata”. E Malgioglio: “Questa dentro la casa si mangia tutti”. Fa il suo ingresso con voce da telegattone: “Ciaoooo”.

Altri due personaggi: Alberto Merzetti ovvero il 34enne Tarzan di Viterbo: “Sono un’onda che va a destra e a sinistra. Sei donna? E io sono uomo” e Lucia da Cinecittà, occhi azzurri e bocca di fuoco. In quota svip appare Luigi Favoloso, imprenditore di Torre dei Greco ma soprattutto fidanzato con Nina Moric da quattro anni: “Dopo quest’avventura o ci sposiamo o tac”. E ancora: Veronica Satti, 28 anni, figlia di Bobby Solo che non vede da 15 anni. Spera che la partecipazione al reality di Cinecittà la riavvicini al padre. Malgioglio è la superstar (almeno fino all’arrivo di Ayda): “Dico al mio amico Bobby Solo: che padre sei?! Che padre sei?! Abbraccia tua figlia” e Simona Izzo: “Con quel nickname vuol dire che vuole stare solo”. Adorabili.



“Hot line”

La d’Urso ha studiato nei minimi dettagli la scaletta. Nonostante il caos e la varietà, lei è ordinata. Perfino nel gossip. Cavalca i messaggini hot di DUE ANNI FA di Simone Coccia Colaiuta, fidanzato della senatrice Pezzopane rieletta per il PD e amica di Barbara (per chi alle 00.15 non lo avesse ancora capito), a Lucia Bramieri. “Non ci siamo mai visti –si difende la mamma del Telegatto -. Ci siamo scambiati qualche messaggio, i suoi erano da galletto. Io non ho raccolto”, Barbara: “Ma erano forti. Erano messaggi erotici di notte. Fossi stata la sua fidanzata non sarei stata contenta. Stefania evidentemente ci è passata sopra. Questione chiusa”. E invece da “infame” la spedisce ad accogliere Simone che ha la faccia tosta di presentarsi vestito da bagnino bischero col costume verde acido. Nel post puntata i due stringono subito amicizia e Simone rivela: “Con Luigi ci ho litigato sui social”, mentre la Bramieri: “Quattro anni fa dovevamo partecipare all’Isola dei Famosi”. Amatissime gole profonde.

“Il Ciclone”

Va be’, la fiera degli orrori è quasi finita, si va verso le nomination, ma sbuca la tanto attesa Aida Nizar, la spagnola completamente fuori di testa famosa in Italia per aver detto no a Marco Ferri, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi. Uno show in grado di far vergognare l’imperatrice Malgioglio. “Lasciami inginocchiare e baciare la terra italiana. Barbara, sei un angeloooooo. Non ti ringrazierò mai abbastanza. Niente sarà più come prima. Non vi deluderò. Credete nei vostri sogni, adoriamo la nostra vita”. Nemmeno stesse andando in guerra. Si vola! Anzi di più perché Malgioglio è sconvolto e ci litiga subito: “Ma que se cree Evita Peron? Ma chi la conosce! Mandatela via. E’ insopportabile. Dalla Spagna ce l’hanno mandata qua?! Rimandatela a Madrid. Imbavagliatela!”. Aida: “Ma è il fratello di un dalmata?”, “Ma come ti permetti io sono una star”. La d’Urso dice che è tardi e blocca l’ingresso, Aida corre verso la porta ma il Castigatore la porta via di peso. Se ne riparla tra una settimana. E su Twitter dalla Spagna: “Poveri gli italiani con Aida jajajjajaj, cosa vi aspetta, jajajja”. Ecco, questo Barbara questo non ce lo doveva fare. Non possiamo stare altri 7 giorni lontano dalla sciroccata. Le premesse sono favolose e non “fumose”.

Nomination e prima eliminazione



Filippo, Simone e Valerio, i tre super boni del Casale, sono i nominabili. Il primo a veder infranto il sogno di mettersi in mutande davanti a milioni di italiani è Simone. Valerio e Filippo vanno automaticamente al televoto. Sorpresa finale: gli inquilini staranno sempre insieme di giorno, ma al suono di una sirena si separeranno. Per cavalleria, gli uomini trascorreranno la prima notte a Lido Carmelita. La d’Urso chiude all’1.38: “Il mio cuore è vostro e dei miei figli”. Per ora il suo circo ci ha conquistato.