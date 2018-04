"Razzista e omofobo su Facebook", bufera sul concorrente Danilo. Poi i post vengono rimossi

Il Grande Fratello 15 ha appena riaperto i battenti che è già tempo di concorrenti omofobi. Danilo Aquino, 31 anni, è il romano coatto dalla battuta sempre pronta subito adottato dai social, ma sulla sua pagina Facebook non è così ruspante e sempliciotto come sembra. Ma i post finiti nella bufera sono stati cancellati.

Danilo ha dichiarato che il suo motto è “sti ca**i” e in effetti a leggere la sua bacheca Facebook non c’è messaggio in cui non infili una parolaccia, ma sono numerosi anche i messaggi omofobi e razzisti. A dicembre 2017, ha condivo un video di “Vale Ntino” scrivendo: “A me fa schifo proprio” e ancora: “Sti c***i. I strani so loro mica noi”. A luglio 2016 invece esprime chiaramente il suo pensiero sugli extracomunitari: “Mo tocca sta vicino pure alla comunità dei nigeriani…ma perché non ve ne tornate a casa vostra così almeno nessuno ve rompe i cojoni oltre che i vostri fratelli della vostra stessa comunità? Ennamo no…”. C’è anche un post contro Renzi e Boldrini: “Hotel ai nostri fratelli e tende ai clandestini, grazie…Quanto è vera la Madonna vengo a prendervi di persona”. Una manina amica ha cancellato i messaggi nella notte (ma sono visibili sul sito bitchyf.it).

Chissà cosa ne penserà la quota rainbow della Casa: Angelo Sanzio, Baye Dame Dia (in arte drag queen Obama The Queen al Muccassassina, locale di Roma) e Veronica Satti, gli omosessuali dichiarati della Casa.



E c’è pure un post non rimosso che non farà piacere a Barbara d’Urso: una foto recente di Federica Panicucci accompagnata dal commento “la classe e la femminilità di questa donna sono ineguagliabili…Top, top, top”.