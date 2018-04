Da opinionista a reclutatore del Grande Fratello, così è "caduto in disgrazia" Alfonso Signorini

Alfonso Signorini, direttore di "Chi" e opinionista del Grande Fratello Vip, esce dalla porta del GF di Barbara D'Urso ed entra dalla finestra. Saranno Simona Izzo e Cristiano Malgioglio ad affiancare Barbara da Cologno nell'avventura che parte questa sera alle 21.35 su Canale 5. Per Signorini, il ruolo di "reclutatore" come si legge in un post sul suo profilo ufficiale Facebook: "Domani il via al #gf15 e non sarò in prima linea come ormai ero abituato ad esserci... ma ci sarà una sorpresa nel durante... ed ho bisogno di voi... Selezionerò personalmente dei #concorrenti da inserire perciò chiunque vorrebbe farne parte mi può scrivere su messenger oppure all'indirizzo email alfosignorini@televisionemediaset.com". Poi scrive la documentazione completa richiesta. Insomma, c'è ancora tempo per entrare nella casa più spiata d'Italia. Il Grande Fratello durerà due mesi, ma non ci sarà la diretta notturna come per la versione Vip.