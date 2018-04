Street Art in 3D, la magia delle farfalle danzanti di Julian Beever a Castel Romano

Entrare dentro un’opera, si può, anche se si tratta un disegno su superfice piatta. L’artista britannico di fama internazionale Julian Beever ha svelato la sua nuova opera con effetto 3D sulla pavimentazione di Castel Romano Designer Outlet, realizzata in cinque giorni ininterrotti di live performance. Il titolo che Julian ha dato all’opera è "Dancing Butterflies in Rome", ed è realizzata in colori acrilici brillanti, occupando oltre 20 metri quadri di piazza dell’Elefante. L’atmosfera è quella di una foresta equatoriale, con vegetazione fitta, foglie, fiori meravigliosi e incredibili farfalle – fedelmente riprodotte da un libro regalato a Julian da sua madre negli anni ’60 - che dal pavimento sembrano volare via danzando, con un rapido battito d’ali. “Realtà o illusione, tutto dipende dalla prospettiva da cui guardi le cose: il punto di vista è tutto, nella vita” – ha scherzato Julian Beever – e lui, di prospettiva ne sa più di chiunque altro.

Il Centro McArthurGlen di Castel Romano ha scelto di avvicinarsi alla street art e di sostenerla quando ha incontrato questo straordinario artista dell’illusione. Molto più di un madonnaro, Julian Beever - soprannominato Pavement Picasso - si occupa di illusioni pavimentali anamorfiche sin dagli anni ’90 ed ha realizzato opere di grandissimo impatto visivo in tutta Europa, negli Stati Uniti, in Australia e in Sud America, rappresentando ambienti urbani – dai grattacieli di New York alla Tour Effel, iconici e naturalistici, sempre con enorme coinvolgimento di pubblico.

L’opera pensata da Julian Beever per Castel Romano - la prima nella Capitale e la prima in un mall - è ispirata al tema tropicale, uno dei mood protagonisti della primavera-estate McArthurGlen, e resterà visibile per circa due mesi. Poi le farfalle voleranno via.