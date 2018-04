La drag queen austriaca, vincitrice dell'Eurovision nel 2014 con "Rise like a phoenix", Conchita Wurst ha annunciato con un post su Instagram di essere sieropositiva e di essere stata ricattata da un ex fidanzato. Wurst, 29 anni, ha raccontato che il suo ex stava "minacciando di rendere pubblica questa informazione privata".

"Non darò a nessuno - ha scritto - il diritto di spaventarmi e di influenzare la mia vita in questo modo". Il post ha già ricevuto più di 26 mila like. "Fare coming out è meglio che subirlo da qualcun altro. Spero di essere fonte di coraggio per altre persone e di fare un passo avanti contro la stigmatizzazione di coloro che hanno contratto il virus dell'Hiv", ha aggiunto. La cantante ha dichiarato di essere in cura da quando le è stata svelata la diagnosi, tanto da essere stata virologicamente soppressa, infatti non può trasmettere il virus. "Sono più forte, motivata e libera che mai", ha scritto elogiando il "sostegno incondizionato" ricevuto dalla sua famiglia, aggiungendo che la decisione di tenere inizialmente nascosta la malattia è stata presa anche per proteggere i suoi cari dalla pubblicità che ne sarebbe derivata. "I miei amici lo sanno già da un po e hanno approcciato alla malattia con uno spirito di accettazione auguro a tutti coloro che ne sono stati colpiti", ha concluso.