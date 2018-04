Amici, fuori Daniele e Sephora. Simona Ventura fa a pezzi Heather Parisi

La seconda puntata di "Amici 17" non migliora, ma peggiora il sabato sera nonostante la presenza di Francesco Totti, Gianni Morandi e Ghali. Il crudele regolamento fa piangere subito Daniele che viene stoppato (seconda volta in due dirette) e poi eliminato. Ma non è l’unico: fuori anche Sephora. Maria De Filippi è in modalità "Signorina Rottermeier" con tanto di pipponi familiari in stile “C’è Posta per Te”, un piombo per il Serale, mentre Heather Parisi litiga con Simona Ventura e Alessandra Celentano. In poche parole: si stava meglio quando si stava peggio.

“Il valletto”

“La Sanguinaria” schiera Francesco Totti centravanti e Gianni Morandi in porta. Apre mano nella mano con l’ex capitano: standing ovation delle nutrite commissioni e bandiere della Roma volteggianti. Totti dà l’impressione di essere confuso dalle numerose scale e sedie. Entrano le squadre bianca e blu e la De Filippi ricorda: “La 1° fase è la più temuta dagli allievi perché temono che sia la fine, ma mai dire mai”. È la scusa per alzare lo share con il filmato di Barcellona-Roma 4-1 e Totti commenta: “Con quel risultato, la partita di ritorno era spacciata, ci davano tutti per perdenti. Al sorteggio il Barcellona era contento di averci pescato e ci aveva definito “bon bon”. Il ritorno? Memorabile”. Il pubblico urla: “C’è un capitano, un solo capitano” e Queen Mary dà una scudisciata ai ragazzi: “Ecco, per essere numero uno e capitano per tanto tempo, questo signore ne ha fatti di sacrifici. Per farvi capire che bisogna impegnarsi sempre, tenere duro. Avere una passione nella vita e poterla seguire è un privilegio. Qua dentro è molto più facile, è fuori che è difficile”.

“Memento Morandi”

Gianni Morandi si esibisce con la squadra blu e la commissione interna ferma subito Daniele strafelice di andare dietro la lavagna. Lo ha firmato il maestro Bill Goodson perché “stasera ho visto un po’ di colore, ma in settimana beige”. La De Filippi continua con il tormentone di Totti in panchina ma sempre determinato a dimostrare quanto vale. E quello: “Eh ci avevo il cuscinetto e mi preparavo molto di più per dimostrare al mister che si sbagliava”, ma giustamente Daniele gli fa notare: “Eh ma qui si rischia l’eliminazione immediata” e poi va sul trespolo al buio a piangere. In verità, il parallelismo è più che forzato anche perché Maria non può pensare sul serio di avere 13 Totti. Morandi-sorriso plastico si esibisce anche con i Bianchi ma Maria fa battere la lingua dove il dente duole: “Nel suo momento difficile sapete cosa ha fatto? Si è rimesso a studiare. E’ andato al Conservatorio. Non so se mi spiego. Le sconfitte fanno parte del nostro bagaglio e servono sempre”. La commissione stoppa Zic, mentre Irama che ha bellamente stonato passa alla 2° fase. Zic ha afferrato al volo la lezione serale tanto da ingaggiare un corpo a corpo dialettico con Di Francesco, il maestro che l’ha fermato per tutta la sera.

“Balli proibiti”

Due ballerini professionisti dimostrano la prova di ballo proibitiva e la domanda è: “e ora quale allieva strazierà la coreografia?”. Balla Valentina e in effetti no, “non ci siamo proprio” dice la Celentano, mentre Heather Parisi guarda il soffitto nella speranza di non essere chiamata in causa. Ma la ballerina viene premiata con il momento “C’è Posta per Te”: la mamma Sandra in collegamento mostra su Canale 5 i disegnini del figlio di Valentina. Dovremmo commuoverci, ma siamo troppo presi a pensare: “cos’è sta brutta novità?”. Tocca a Lauren e la De Filippi ritorna sulla polemica del peso con l’intento di dare una lezione anche alla Celentano. Su una delle gradinate, in stile Labyrinth, ballano la formosa Akira Armstrong e il suo “gran bel movimento”. Affascinanti, brave e fluide alla faccia dei kg in più. La Celentano incassa con il sorriso.

“Fantastica contro tutti”

Canta Biondo e Simona Ventura ha finalmente l’occasione di replicare a Heather Parisi che in un video l’aveva accusata di non conoscere il significato di “carisma” e di essere paracula: “Parlo bene l’italiano ma sono andata a controllare. Carisma è la capacità di attrarre l’attenzione e Biondo lo fa. E’ carismatico come Di Caprio, con quella faccia e presenza può fare tutto, entra nel cuore”. La Parisi prova a replicare, ma SuperSimo avanza al pari di un treno e arringa il pubblico. Ermal Meta (che dirà a Biondo: “Sei simpatico tanto quanto sei biondo” e “ma sei sempre in viaggio?!”) le fa notare: “Carisma non è la capacità di entrare nel cuore, anche i grandi capi militari erano carismatici ma non sono entrati nel cuore della gente”. Ma la Ventura vuole rispedire “Disco Bambina” in Giappone con il primo volo da Fiumicino: “Si vede che non vivi da tempo in Italia. Non sono paracula, se lo fossi stata non mi avrebbero messo i bastoni fra le ruote come mi hanno messo. Non sono paracula e non lo sarò mai”, ma Ermal Meta si gira verso Heather e ridacchia. Poco dopo la Parisi risponde con sufficienza: “Maria, io sono venuta in Italia solo per te e per 14 artisti. Per loro e per te che sei una donna fantastica. Ognuno è libero di dire quello che vuole, se Simona dice che Biondo è carismatico, io lo accetto. Ma in questi giorni mi hanno detto che io non so ballare e che Biondo sa cantare. Magari la verità è un’altra”. E per tutta la serata, in modo più o meno velato, invitano Biondo a fare qualunque cosa, anche il presentatore anziché il cantante.

Le performance più o meno riuscite (a seconda dell’antipatia e simpatia dei commissari e non del talento) vanno avanti così come gli interessantissimi collegamenti parentali. Ora sappiamo cosa ha mangiato a cena il nonno di Carmen e che la mamma di Irama è orgoliosa del suo percorso. L’avreste mai immaginato? Insomma, invece di snellire il serale di Amici17, Queen Mary lo ha infarcito ancora di più. Come il succulento panino fuori allo stadio: ci metti di tutto dentro, anche la salsa al pepe nero mischiata ai salamini sott’olio, ma poi scopri che hai avuto gli occhi più grandi dello stomaco e non riesci a finirlo. Il duetto con ospite, prima Gianni Morandi e poi Ghali, sorprende per l’umiltà con cui Morandi da sempre calca il palcoscenico. Magari ne prestasse un po’ a Biondo per il suo viaggio e a Zic che “non voglio essere il nuovo De Andrè, io sono Zic”. Scusaci.

Quando si esibisce Luca, la Parisi ironizza di nuovo: “Ha ragione la Celentano. Non ha tecnica ma sarà un gran ballerino”, quella risponde: “Macché non ha carisma e non ha bravura”. Heather si alza invasata, mostra il suo collo del piede e le fa il verso: “Ma hai visto come ha ballato o hai i paraocchi? Per te esiste solo la danza classica?”. Gne, gne. Tocca a Sephora è viene fuori un altro battibecco: Heather le sta facendo dei complimenti, la Celentano borbotta (vorrebbe più elogi) e quella: “Sei fuori luogo, mi interrompi, Mariaaaa! Sai cosa? Ti rode perché ho fatto complimenti alla coreografia di Veronica Peperini e non alle tue che sono noiose”, ma la Celentano: “Non è vero. Io non sono una frustrata”.

Eliminazioni

La sfida a squadre è vinta dai Blu in terza fase vanno Matteo, Einar e Carmen che cantano sulle coreografie di Luca Tommassini. La commissione esterna fa vincere Carmen che a questo giro del pongoregolamento non può salvare nessuno. Il direttore artistico salva Bryan (che aveva ingaggiato una querelle incomprensibile con la Parisi sulla danza classica. In genere il ballerino non capisce cosa gli accade intorno), mentre il primo eliminato è Daniele: “Non hanno visto quanto valgo. Prego chi scrive sui social di non offendere chi cerca di fare arte”. A sorpresa fuori anche la giovanissima e talentuosa Sephora: “Non me l’aspettavo proprio”. Nemmeno noi. Ora ad Amici 17 ci sono più coach e commissari che allievi: 12 a 11. Maria, ma perché ci fai soffrire così?! Subito dopo la fine della diretta c’è uno speciale su Vasco Rossi: ecco ora si ragiona.