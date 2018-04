Mistero su Gabriel Garko col volto "coperto" a Ballando con le stelle

Non lo inquadrano mai in primo piano. Gabriel Garko è il ballerino per una notte al dance show di Milly Carlucci ma prima di scendere in pista si capisce subito che c'è qualcosa che non va. L'ospite speciale di "Ballando con le stelle" prova in tutti i modi a nascondere il viso dalla telecamera: per parlare con Milly Carlucci, che racconta di averlo corteggiato per dodici lunghi anni prima di vederlo scendere finalmente sulla pista di Raiuno, si gira su un fianco, non guarda mai il pubblico e si porta il microfono davanti alla faccia per coprirsi il volto che sembra gonfio su un lato.

Sulla pista si esibisce in un tango incredibile e super sensuale ma non porge mai la guancia destra. Alla fine è la conduttrice a svelare il mistero: Garko ha subìto un'operazione ed è ancora gonfio. "Hai rischiato di darmi buca perché non sta ancora bene e invece alla fine è venuto".

Il tango caliente dell'attore lascia la giuria senza fiato e quando si alzano le palette fa il pieno di 10. Gli chiedono addirittura di partecipare alla prossima edizione di "Ballando con le stelle" e lui non sembra proprio dispiaciuto della proposta. "Sei più bravo come ballerino che come attore" dice Selvaggia Lucarelli. Lui ribatte con la stessa ironia della blogger: "Almeno non mi hai detto di darmi all'ippica". Bello, bravo e spiritoso: l'uomo perfetto.