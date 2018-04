Mara Venier torna a Domenica In grazie al flop delle sorelle Parodi

Mara Venier è in pole position per tornare alla conduzione di “Domenica In”, il contenitore della domenica pomeriggio su RaiUno. A darne l’anticipazione è stato il sito tvbolg.it. Ma la notizia è nell’aria da mesi. Il nome della Venier, attualmente opinionista di punta di Mediaset, è sul tavolo dei vertici di Viale Mazzini da mesi, da quando si è capito che il tandem Cristina e Benedetta Parodi non aveva centrato l’obiettivo di contrastare efficacemente la rodata “Domenica Live” di Barbara D’Urso.

La Parodi senior dichiarò a “TvTalk”: “Gli ascolti sono in linea con le attese. Non si possono paragonare Piero Angela con la donna dalle tette giganti”. In realtà, al di là degli ospiti, il risultato aveva deluso la Rai tanto da decidere per il prematuro allontanamento di Benedetta Parodi (ma il tallone d’Achille è soprattutto la scrittura autoriale e la mancanza de L’Arena di Giletti) e per una nuova rivoluzione a partire da settembre. I nomi forti erano Antonella Clerici, che non vuole rinunciare alla “Prova del Cuoco”, e Mara Venier (allontanata in modo brusco dalla sua “Domenica In” qualche anno fa).

La Venier non è andata in pensione, come annunciato, ma si è rimessa in gioco e grazie a un bel mix di simpatia, schiettezza e professionalità ha saputo aumentare la sua credibilità nazionalpopolare. Non a caso, secondo il pubblico è stata l’unica a salvarsi nel naufragio dell’“Isola dei Famosi”. A volte, ha perfino condotto al posto della Marcuzzi.



Secondo il sito tvblog.it e prima ancora dagospia.it, le trattative sono avanzate e a buon punto. Mara Venier finora ha sempre detto “chi mi fa fare di avere un programma tutto mio? Sono molto contenta del mio ruolo in tv”. E’ pronta a tornare sui suoi passi? Di sicuro, per lei sarebbe una bella rivincita.