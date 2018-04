Grande Fratello (Nip), svelati i nomi dei tre concorrenti super boni. Anche Malgioglio nella Casa

E’ iniziato il conto alla rovescia per l’inizio del Grande Fratello15 condotto da Barbara D’Urso, in onda da martedì 17 aprile su Canale5. La conduttrice ha presentato in esclusiva a Pomeriggio Cinque i primi tre concorrenti: i super boni rinchiusi da qualche giorno in un Casale, mentre il profilo ufficiale del GF ha rivelato la fisionomia (ma non il volto) di altri tre inquilini.

I tre giovani dal fisico scolpito si sono raccontati sul profilo ufficiale del Grande Fratello Nip (o Svip).

Filippo Contri, 25 anni: “Sono nato a Roma e vivo a Roma, sono laureato in economia e sono il classico ragazzo della Roma bene, ma le etichette non mi piacciono e so stare in tutti i contesti. Se sei educato e porti rispetto puoi venire da qualsiasi ambiente. Sono single e non ho alcuna esperienza nel mondo dello spettacolo”.

Simone Poccia, 23 anni, con esperienze in campo pubblicitario: “Sono nato a Gaeta ma vivo a Formia. Sono un atleta e uno studente. Voglio sempre di più, non mi accontento mai, sono uno sportivo, studio, ho disciplina e amo leggere. Sono single e voglio dimostrare di non essere bello e basta”.

Valerio Lo Grieco, 29 anni, di Bitonto, ma vive a Milano anche se fino a poco tempo fa viveva a Londra. Anche lui è single, lavora come modello e ha fatto la comparsa a "Ciao Darwin" e nella fiction "Furore 2". Sul profilo del GF sono apparse immagini di altri inquilini: una donna matura in cerca d’amore, un uomo molto magro e una donna dall’abbigliamento aggressivo e dai capelli cortissimi.

Intanto, secondo il settimanale “Spy”, Cristiano Malgioglio entrerà nella casa come super ospite: “Indovinate chi entra nella casa?! Pare che il cantante starà una settimana dentro la casa come infiltrato speciale. Il ciuffo bianco più popolare d’Italia per via della sua partecipazione al GF ha rinunciato ad altri programmi Rai, ma ha accettato per l’amicizia che lo lega a Barbara D’Urso”.